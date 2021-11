Weißenhorn

Neue Heimat für Senioren: Auf der Hasenwiese in Weißenhorn wird wieder gebaut

Plus Die Bauarbeiten für ein neues Senioren-Wohnquartier mit Tagespflege in Weißenhorn haben begonnen. Illersenio veröffentlicht einige Details zu dem Großprojekt.

Von Jens Noll

Gut zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung der beiden Supermärkte wird auf der Hasenwiese in Weißenhorn wieder kräftig gebaut. Auf dem ehemaligen Festplatz realisiert der Pflegeanbieter Illersenio sein Bauvorhaben und schafft ein Wohnquartier für Senioren. Voraussichtlich bis zum Jahresende 2023 entstehen dort Weißenhorns erste Tagespflege, eine neue Sozialstation sowie 52 Apartments, gewidmet für Menschen im Alter. In einer ausführlichen Pressemitteilung stellt der Caritasverein Illertissen das Projekt vor, das sich an einem Vorbild in der Vöhlinstadt orientiert.

