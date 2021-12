Weißenhorn

vor 22 Min.

Neuer Pausenhof für die Realschule Weißenhorn könnte 1,8 Millionen kosten

Plus Der Platz vor der Realschule und der Fuggerhalle ist alles anders als schön. Nun soll er für viel Geld neu gestaltet werden. Das sorgt für Widerspruch bei Kreispolitikern.

Von Ronald Hinzpeter

Nein, einladend ist der Platz vor der Weißenhorner Realschule und der Fuggerhalle wirklich nicht. Der Landschaftsarchitekt Ludwig Schegk findet ihn sogar trist. Er hat nun im Auftrag des Landkreises Neu-Ulm einen Plan entwickelt, wie sich das Areal freundlicher und lebendiger gestalten ließe. Doch das hat seinen Preis - und den will der Landkreis in dieser Höhe nicht bezahlen. Außerdem ist er der Meinung, dass die Stadt Weißenhorn bei den Kosten stärker in die Pflicht genommen werden müsse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen