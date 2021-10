Der Kindergarten Oberhausen ist jetzt offiziell Kneipp-Kindergarten

Plus Der Kindergarten Oberhausen hat sein Erziehungskonzept an der Kneipp'schen Lehre ausgerichtet. Der deutsche Kneipp-Bund bescheinigt das mit einem Zertifikat.

Heilkräuter im Garten, zweimal die Woche Wasseranwendungen und Sebastian Kneipp als Handpuppe: Der Kindergarten im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen hat jetzt ein Kneipp-Zertifikat. Bei der Übergabe wurde deutlich, wie das Konzept der Heilpraktik in der Einrichtung umgesetzt wird und wie sich der Kindergarten das Zertifikat verdient hat.