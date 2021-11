Tödlicher Unfall zwischen Weißenhorn und Oberhausen: Auto prallt gegen Bus

Auf der Staatsstraße 2022 zwischen Weißenhorn und Oberhausen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Eine 19-Jährige kam dabei ums Leben.

Eine junge Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Weißenhorn ums Leben gekommen. Die 19-Jährige kollidierte mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2022 mit einem Schulbus. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 7.15 Uhr, saß aber nur der 54-jährige Fahrer im Bus.

Dem Polizeibericht zufolge war die junge Frau auf der Staatsstraße von Oberhausen in Richtung Weißenhorn unterwegs. Auf freier Strecke, etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang von Weißenhorn, kam die 19-Jährige bei winterlichen Straßen- und Wetterverhältnissen mit ihrem Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen die vordere linke Front des Linienbusses. Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Der PKW prallte gegen die Front eines entgegenkommenden Linienbusses. Foto: Wilhelm Schmid

Der Fahrer des Linienbusses hatte noch versucht, dem Auto nach rechts auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch das Ausweichmanöver und den Aufprall rutschte der Bus nach rechts in den Straßengraben. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste darin. Der 54 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Verkehrsunfallsachverständiger eingeschaltet. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Weißenhorn war an der Unfallstelle der Polizei behilflich und sperrte die Staatsstraße bereits am Ortsausgang von Weißenhorn. Die Feuerwehr Oberhausen stellte am Ortsausgang des Ortsteils Sperren auf. Der Streckenabschnitt war bis gegen Mittag blockiert. (AZ, wis)