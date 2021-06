Weißenhorn / Schwabing

vor 3 Min.

Wettstreit der Kabarettisten: Kathi Wolf tritt im "Vereinsheim Schwabing" auf

Plus Die Weißenhorner Künstlerin tritt bei einem Talentwettbewerb des Bayerischen Rundfunks an. Und die nächsten Projekte hat sie auch schon im Visier.

Von Veronika Lintner

„Am Donnerstag, um 22 Uhr, werde ich sicher noch einmal Schnappatmung bekommen“, sagt Kathi Wolf. Fracksausen, erhöhter Puls, Schnappatmung – dabei könnte sie sich doch einfach entspannt zurücklehnen, in den Fernseh-Sessel lümmeln und ihren Erfolg genießen. Der Dreh ist beendet, die Sendung geschnitten. Doch am Donnerstag, 1. Juli, wird Kathi Wolf trotzdem dicht am Bildschirm kleben und ganz gespannt verfolgen, wie sie sich vor den TV-Kameras geschlagen hat. Da ist das Multitalent aus Weißenhorn nämlich im TV-Format „Vereinsheim Schwabing“ zu sehen, im Bayerischen Fernsehen. Wolf nimmt Teil an einem Wettbewerb der Kabarettisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen