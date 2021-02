07:30 Uhr

Weißenhorn: Stiftung schickt Klinikbetten ins Erdbebengebiet

Plus Schon zweimal hat die Kreisspitalstiftung mit gebrauchten Krankenhausbetten geholfen. Einmal war es ein "großes Weihnachtsgeschenk".

Die Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn haben 54 mechanische Klinikbetten nach Kroatien und in die Slowakei gespendet.

Nach dem schweren Erdbeben im Dezember in Kroatien wurde die Ehefrau des Haustechnikers der Stiftungsklinik über Facebook auf einen Hilferuf aus der Region Sisak in Kroatien aufmerksam. Sie nahm Kontakt zum dortigen Krankenhaus auf und fragte, ob sie helfen könne. Die Klinik in Sisak wurde Ende des vergangenen Jahres durch ein Erdbeben schwer beschädigt, zum Teil zerstört.

Nach etwa eineinhalb Wochen meldete sich ein Mitarbeiter des dortigen Krankenhauses und bat um medizinische Hilfsmittel, Nachttische und Krankenbetten. Der Transport müsste aber von Deutschland aus organisiert werden. Nach ein paar Anrufen stieß die Kreisspitalstiftung auf die Spedition DMS, die bereits einen Transport in die Region plante. Diese sagte spontan einen weiteren Lkw für die Lieferung zu, der sich dem Konvoi anschließen konnte. Der Haustechniker Michael Kling trat mit der Frage nach Klinikbetten und Hilfsmitteln an die Klinikleitung heran. Die sicherte ihm 54 mechanische Krankenhausbetten zu.

Klinikbetten aus dem Kreis Neu-Ulm: Ein Konvoi fährt nach Kroatien

Und so wurden von einer Spedition Betten sowie ausrangierte Krankenhauswäsche aufgeladen. Dieser Lastwagen fuhr mit weiteren Lkw in die kroatische Erdbebenregion. Beladen waren diese Laster zudem mit dringend benötigtem Baumaterial. Sie fuhren verschiedene Abladestationen im Raum Sisak und Petrinja an.

Bereits im November hatte die Kreisspitalstiftung ein Hilferuf von Marta Gais aus Aalen erreicht. Sie stammt aus der Slowakei und bat für eine Behinderten- und Altenpflegeeinrichtung um Klinikbetten. Willkommen seien auch Nachtschränkchen, Galgen, Matratzen oder Rollstühle beziehungsweise Rollatoren. Marta Gais ist Rentnerin und organisiert die Hilfe in der Slowakei ehrenamtlich. Und so schickte die Kreisspitalstiftung kurz vor Weihnachten insgesamt 42 Betten auf die Reise in die Slowakei. Von dort kam ein Dank für das "große Weihnachtsgeschenk" zurück. (AZ)

