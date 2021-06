Unbekannter zersticht vier Autoreifen in Weißenhorn

Die Polizei sucht Zeugen, die in Weißenhorn eine Unfallflucht und einen Reifenstecher beobachtet haben.

Mit zwei Fällen von beschädigten Autos muss sich derzeit die Polizei in Weißenhorn beschäftigen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche wurden einem in der Richard-Wagner-Straße geparkten, schwarzen Nissan Qashqai alle vier Reifen zerstochen. Der Täter ist bislang unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Freitag und Samstag. Gegen 13.30 Uhr stellte am Freitag ein 78-jähriger Mann seinen Wagen in der Bodelschwinghstraße auf Höhe der Hausnummer 10 unbeschädigt ab. Als er am nächsten Tag um 15.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer musste den geparkten Pkw gerammt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der Verursacher beging Unfallflucht. Die Polizei bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07309/96550. (AZ)