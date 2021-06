Weißenhorn

08:17 Uhr

Unfall in Weißenhorn: Auto streift geparkten Wagen und überschlägt sich

In der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn hat sich am Montagmorgen ein Auto überschlagen. Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Plus Bei einem spektakulär aussehenden Autounfall in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn hat die Fahrerin wohl keine nennenswerten Verletzungen erlitten.

Von Wilhelm Schmid

Zu einem spektakulär aussehenden, aber glücklicherweise glimpflich verlaufenen Unfall ist es am Montagmorgen in Weißenhorn gekommen. Nach bisherigen Angaben der Polizei war eine 35 Jahre alte Frau kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Auto in der Kaiser-Karl-Straße in Richtung Norden unterwegs. Gegenüber der Einmündung der Nikolaus-Thoman-Straße streifte ihr Wagen ein auf der rechten Seite ordnungsgemäß geparktes und unbesetztes Auto.

