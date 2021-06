Von Open-Air-Kino bis Konstantin Wecker: Kultursommer in Weißenhorn

Plus Der Open-Air-Kultursommer im Weißenhorner Stadtpark verspricht Programm vom 11. Juli bis zum 26. September - mit Kino, Kammeroper, Comedy und mehr.

Die Lockerungen, die seit Anfang Juni in Bayern gelten, machen es möglich: Im Weißenhorner Stadtpark wird es auch 2021 einen Kultursommer geben, mit Konzerten, Kammeroper, Comedy und mehr. Volker Drastik, Leiter des Weißenhorner Kulturbüros, erklärt: "Wir sind auch dieses Jahr in der glücklichen Lage, bei uns im wunderschönen Stadtpark verschiedene Konzerte und Auftritte toller Künstler unter den gültigen Corona-Bestimmungen durchführen zu können."