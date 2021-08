Weißenhorn hat das "Wölfchen" gewählt: Markus Kapp gewinnt Kabarettpreis

Plus Vier hochkarätige Kandidaten treffen sich zum Kräftemessen auf der Bühne der Fuggerhalle. Die Jury für das Weißenhorner Wölfchen sind gut 200 Besucher.

Nicht nur als Schauspielerin hat sich die Weißenhornerin Kathi Wolf einen Namen gemacht, der über unsere Region hinaus auch ein Begriff in der Kabarettszene ist. "Weißenhorner Wölfchen" heißt ihr jüngstes Projekt und die neueste Premiere der Künstlerin. Im Wettstreit um den Preis hatten sich 20 Komiker beworben. Die vier besten Comedians durften schließlich im Rahmen des Kultursommers auf der Bühne der Fuggerhalle auftreten. Auf die etwa 200 Besucher kam dabei die Rolle der Jury zu. Wie haben sie entschieden?