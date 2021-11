Weißenhorn

07:00 Uhr

Weißenhorner Künstlerin Isabelle Konrad zeigt harte Bilder der Corona-Krise

Plus Apathischer Blick, am Boden kauernd: Wie in einem Tagebuch legt die Weißenhornerin Isabelle Konrad ihre eigene Corona-Krise dar. Ein beeindruckendes Werk.

Von Andreas Brücken

Es sind befremdliche Bilder und Szenen: Eine junge Frau kauert am Boden, blickt apathisch ins Leere oder stülpt sich eine Plastiktüte über den Kopf. Mit beeindruckenden Fotos und Texten gewährt Isabelle Konrad in ihrem Buch "Heute hatte ich eine Krise" einen sehr intimen Einblick in ihre Zeit des Lockdowns. Kaffeeflecken ergießen sich auf dem Küchentisch, Spaghetti in der Badewanne und dichte Rauchschwaden wirken auf den Bildern wie absurde Zeugen der surrealen Zeit des Lockdowns.

