Weißenhorn

vor 19 Min.

Wettstreit der Kabarettisten: Wer gewinnt das Weißenhorner Wölfchen?

Plus Weißenhorn hat jetzt einen eigenen Kabarett-Preis: Kathi Wolf verrät, was es mit dem "Weißenhorner Wölfchen" auf sich hat und was das Publikum erwartet.

Von Veronika Lintner

"Für jeden Geschmack ist etwas dabei", das kann Kathi Wolf versprechen. Schließlich hat sie dieses Menü selbst zusammengestellt - ein Menü, das Weißenhorn begeistern, berühren und zum lachen bringen soll. Vier Kabarettisten und Kabarettistinnen treten am 1. August im Stadtpark an, bei einem Wettbewerb der Komiker. Kathi Wolf - Kabarettistin, "Landrauschen"-Darstellerin - hat zum Wettstreit aufgerufen. In ihrer Heimatstadt vergibt sie zum ersten Mal den Kabarett-Preis "Weißenhorner Wölfchen". Die Wolf hat das Wölfchen ins Leben gerufen - aber wer gewinnt, entscheidet das Publikum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen