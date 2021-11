Weißenhorn

16.11.2021

Wilfried-Hiller-Preis: Talente aus der Region glänzen bei "Weißenhorn Klassik"

Plus Weißenhorn ehrt mit diesem neuen Wettbewerb einen berühmten Sohn der Stadt – und vor allem junge Musiktalente aus der Region. Der Namensgeber gratuliert.

Von Veronika Lintner

Bachmann, Karajan, Büchner und so viele mehr - dass ein Kulturpreis den Namen einer Künstlerpersönlichkeit trägt, ist üblich. Dass diese Person aber selbst noch quicklebendig am Werk ist und sogar bei der Preisvergabe gut gelaunt im Publikum sitzt, um diesen Abend zu genießen – das ist ein besonderer Fall. Wilfried Hiller komponiert Werke für Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche, er schuf das "Traumfresserchen", schrieb fantasievolle Bühnenwerke gemeinsam mit Michael Ende. Was weniger bekannt ist: Hiller kam 1941 in Weißenhorn zur Welt – nun saß er im Fuggerschloss Weißenhorn bei einem Sonderkonzert des Festivals "Weißenhorn Klassik" und konnte lauschen, welche jungen Musiktalente in seiner Heimatstadt und Umgebung heranwachsen. Zum ersten Mal wurde hier der Wilfried-Hiller-Jugend-Musikpreis vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen