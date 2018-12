06.12.2018

Weißenhorn leuchtet

Auf dem Nikolausmarkt gibt es ab heute Nachmittag viel zu entdecken

Der stimmungsvoll beleuchtete Kirch- und Schlossplatz verwandelt sich in Weißenhorn ab heute wieder in ein vorweihnachtliches Lichtermeer: Ab dem heutigen Donnerstag, 6. Dezember, 16 Uhr, bis zum Sonntagabend, 9. Dezember, findet der Nikolausmarkt in der Fuggerstadt statt. Bürgermeister Wolfgang Fendt eröffnet den Markt offiziell um 17.15 Uhr, davor und danach singt der Chor der 6. Klassen des NKGs.

An den schön geschmückten Hütten inmitten der historischen Altstadt können Besucher sich mit Glühwein aufwärmen und viele Leckereien essen. Zudem werden an den Ständen verschiedene handwerkliche Waren angeboten. Unter dem großen Christbaum ziehen für die vier Tage Schäfchen ein, für die Kleinen gibt es die Eisenbahn und das Karussell.

Der Nikolausmarkt ist Donnerstag bis Samstag jeweils von 16 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Ein Bühnenprogramm unterhält die Besucher an allen Tagen. Am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr können in der Kinderkirche, Altes Rathaus Erdgeschoss, Kerzen selber gewickelt werden. Am Donnerstag um 18 Uhr singt der Chor der Grundschule Süd, zudem kommen Nikolaus und Knecht Ruprecht. Freitag tritt um 17 Uhr der Kindergartenchor auf, um 18 Uhr die WABB’s-Jugendkapelle, um 19 Uhr die Bubenhauser Alphornbläser und um 20 Uhr der Männergesangsverein Hegelhofen.

Am Samstag starten um 16 Uhr die Jazzjuniors der Musikschule, um 17 Uhr spielt die Stadtkapelle Weißenhorn, um 18 Uhr findet die Lotterie des Gewerbeverbands statt und um 19 Uhr spielt die Realschul-Band. Am Sonntag tritt um 13.30 Uhr Eberhard der Liedersammler auf, um 15 Uhr das Trompetenensemble der Musikschule Weißenhorn, um 16 Uhr singt Lara Pilger Weihnachtshits von 1950 bis heute. Die evangelische und die katholische Pfarrgemeinde veranstalten am Freitag um 18 Uhr eine ökumenisch gestaltete adventliche Besinnung in der Pfarrkirche. (az)

