vor 20 Min.

Weißenhorn schafft Wohnraum für Obdachlose

In einem weiteren Gebäude am Sternberger Weg können künftig Alleinerziehende mit Kindern unterkommen. Der Bauunternehmer spricht von einem "Vorzeigeprojekt".

Von Angela Häusler

Wohnraum für Obdachlose und sozial Schwache entsteht in den nächsten Monaten im Sternberger Weg in Weißenhorn. Mit dem ersten Spatenstich haben die Bauarbeiten am Montagnachmittag offiziell begonnen.

An dem schmalen Sträßchen werden nun insgesamt 20 neue Wohneinheiten gebaut. Zwei tiefe Baugruben sind bereits ausgehoben. Die Baustellen liegen einander schräg gegenüber. Auf einem Grundstück wird voraussichtlich von Mai 2019 an ein Obdachlosenheim stehen, in dem zwölf Plätze, jeweils Einzelzimmerappartements, zur Verfügung stehen. Der zweite Bau hat Platz für acht Sozialwohnungen, die für Alleinerziehende mit Kindern gedacht sind. Sie bieten jeweils zwei bis drei Zimmer sowie Küche und Bad und werden vom Freistaat gefördert: Das kommunale Wohnbauförderungsprogramm unterstützt Gemeinden dabei, selbst Wohnraum zu planen und zu bauen.

Frühere Unterkünfte waren in schlechtem Zustand

Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt sprach von zwei Projekten, „bei denen es sich lohnt, sie mit einem Spatenstich zu feiern“. Solche Bauvorhaben sollte es „vielleicht öfter geben“, merkte er an, denn bezahlbarer Wohnraum und auch die Unterbringung obdachloser Menschen sei eine Frage des gegenseitigen Respekts. „Man kann schneller in Not geraten, als man es für möglich hält“, ergänzte Fendt.

Klar sei, dass die vorhandenen Obdachlosenunterkünfte in sehr schlechtem Zustand waren, die Neubauten seien daher dringend notwendig. So sei er froh, dass der Stadtrat den Beschluss einstimmig gefasst habe, sagte der Bürgermeister.

Rund 3,6 Millionen Euro Gesamtkosten

Der jetzt umgesetzten Planung vorangegangen war eine Verringerung der Wohneinheiten, denn der erste Entwurf sah 29 Wohnungen oder Appartements vor. Den Anwohnern aber war die geplante Bauweise zu massiv. Dank konstruktiver Gespräche mit den Nachbarn habe man eine Lösung gefunden, sagte Fendt. „Und seither hat es kein negatives Wort mehr gegeben“. Das zeige auch, wie wichtig es sei, die Bürger einzubinden. Und nun herrschten „beste Voraussetzungen für ein gelungenes Projekt“, befand der Rathauschef.

Es sei selten, dass eine Stadt so viel in sozialen Wohnungsbau investiert, sagte Architekt Christian Konstantinides. Er wies darauf hin, dass bei der Umsetzung der beiden Gebäude die Nachhaltigkeit eine tragende Rolle spiele. Es werde auf die Verwendung von Holz und weiteren Naturmaterialien geachtet, was bei solchen Projekten nicht zur Regel gehöre. Zudem gehe es darum, einen vergleichsweise hohen Wohnstandard herzustellen. Aus den beiden Objekten könne einmal ein „Vorzeigeprojekt“ werden, glaubte Wolfgang Schrapp, dessen Betrieb den Hausbau übernehmen wird.

Wenn alles klappt wie geplant, dann werden die neuen Gebäude im Mai oder Juni 2019 bezugsfertig sein. Die Kommune rechnet mit Gesamtkosten von 3,6 Millionen Euro.

Themen Folgen