vor 36 Min.

Weißenhorner Firma erhält zwei Patente

Reichmann & Sohn setzt auf neue Technologien

Das deutsche Patent- und Markenamt hat dem Weißenhorner Maschinenbau-Unternehmen Reichmann & Sohn zwei Patente erteilt. Diese betreffen die nach Angaben des Unternehmens bislang einzigartige Laserstrukturmaschine zur Belag-Strukturierung von Skiern sowie ein neuartiges Transport- und Belademagazin für den Skiserviceautomaten SF-4 RACE.

Die beiden Patente seien das Ergebnis intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit kombiniert mit langjähriger Erfahrung und Leidenschaft für den Produktbereich, teilt das Unternehmen mit Sitz an der Rudolf-Diesel-Straße mit. „Innerhalb der letzten Jahre wurden uns drei Patente für innovative Neuentwicklungen im Skiservice-Bereich erteilt. Das bestätigt unsere konsequente Ausrichtung auf Innovation und Qualität“, sagt der Geschäftsführer Stefan Reichmann.

Die Lasertechnologie kann im Vergleich zum herkömmlichen Schleifstein alle vorstellbaren Muster und Schriftzüge, Logos oder 3D-Effekte präzise auf den Skibelag bringen. Damit lassen sich zum Beispiel Leihski mit dem Logo des Verleihbetriebs kennzeichnen, wie es in der Mitteilung heißt. Die Struktur könne zudem individuell auf die Schneebedingungen, das Fahrkönnen oder optische Vorlieben angepasst werden.

Das ebenfalls patentierte neue Transport- und Belademagazin für den Serviceautomaten weist als Besonderheit die Konzeption als fahrbarer Transportwagen auf. Dieser kann flexibel in der Werkstatt bewegt, beladen und anschließend zur Bearbeitung an den Automaten angedockt werden. Der Automat nimmt die Skier aus dem Beladewagen automatisch paarweise auf und legt sie nach der Bearbeitung wieder paarweise in den Transportwagen zurück. „Mit unseren Neuentwicklungen möchten wir Sportfachhändler und Verleihbetriebe dabei unterstützen, ihre Arbeit in der Servicewerkstatt noch besser, einfacher und schneller zu machen“, sagt Stefan Reichmann. „Neue, zukunftsweisende Technologien wie unsere Laserstrukturmaschine setzen neue Maßstäbe im professionellen Rennsport, aber auch im Verleih oder Sportgeschäft, um sich vom Mitbewerber abzuheben.“ (az)