vor 19 Min.

Weißenhorner auf Reisen

Eine Delegation fährt in die französische Partnerstadt Villecresnes. Bald steht ein gemeinsamer Festtag an

Auf Einladung des französischen Partnerschaftsvereins reiste Ende Juni eine kleine Delegation Weißenhorner Bürger zum Sommerfest in die Gemeinde nahe Paris – bei 42 Grad eine heiße Angelegenheit. Dennoch ergaben sich Gespräche mit an der Partnerschaft Interessierten und alten Bekannten: Mit Daniel Wappler, dem Gründungsbürgermeister, Christophe Hondemarck, dem ersten Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, sowie der derzeitigen Chefin Béatrice Bardy, die mit ihrem Gatten Bernard das Fest organisiert hatte. Zur Unterhaltung trugen Alexandra und Alain mit französischen Chansons bei – als Teilnehmer der Weißenhorner Kulturnacht auch in der Fuggerstadt bekannt. Der Partnerschaftsverein glänzte mit dem auf Deutsch vorgetragenen „Nathalie“ samt szenischen Darstellungen, die im Deutschunterricht erarbeitet worden waren. Schließlich unterstützte die Weißenhorner Delegation sehr stimmkräftig die Aufforderung, dass man „rote Lippen küssen“ soll.

Bei einem Stadtrundgang wurden bauliche Veränderungen besprochen, wobei der Begriff Klinikumbau fast vertraut klang. Auch der deutschen Linde im Stadtpark wurde ein Besuch abgestattet: Der Baum wurde zu Beginn der Partnerschaft von Weißenhorn nach Villecresnes transportiert und dient seitdem als Symbol für den Frieden und die Freundschaft zwischen beiden Völkern. Durch den Besuch wurde die Freundschaft vertieft: Pläne für den Weihnachtsmarkt in Weißenhorn sind geschmiedet und nächstes Jahr soll das zehnjährige Jubiläum der Städtepartnerschaft groß gefeiert werden. (az)

Themen Folgen