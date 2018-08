26.08.2018

Weißenhorner feiern am Samstag in der Altstadt

Später als sonst richtet der Fußballverein das Fest im Herzen Weißenhorns aus. Dafür geht es es schon eine Stunde früher los als im vergangenen Jahr.

Von Jens Noll

Wegen des Fußballs in Russland musste der Fußballverein in Weißenhorn in diesem Jahr anders planen: Deutlich später als sonst, nämlich am kommenden Samstag, 1. September, feiern die Weißenhorner ihr Altstadtfest. Das zweite Jahr in Folge stemmt der FV Weißenhorn die Organisation alleine. Als Grund für den späten Termin gibt der Vereinsvorsitzende René Räpple das Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Schlossplatz an: Wegen hoher Auflagen wäre es Anfang Juli schwierig geworden, das Fest parallel dazu auf dem Kirchplatz und in der Hauptstraße auszurichten, sagt er. Somit wurde der spätere Termin festgelegt.

Mit einem ähnlichen Konzept wie im Vorjahr findet die Veranstaltung im Herzen von Weißenhorn nun am ersten Septembertag statt. Die ehrenamtlichen Helfer des Fußballvereins bewirten mit Essen und Getränken, über Cateringverträge sind weitere Standbetreiber mit eingebunden, die unter anderem Burger, asiatische Gerichte, Wein und Cocktails anbieten. Festbesucher können sich schon früher auf den Weg machen: Statt um 17 Uhr geht es diesmal bereits um 16 Uhr los. Die ersten zwei Stunden, also bis 18 Uhr, unterhält der Musikverein Waldstetten die Gäste, ab 19 Uhr sorgt der Musikverein Bubenhausen mit einem Sänger für Stimmung.

Es gibt Verkehrseinschränkungen und Halteverbote

Insgesamt 3000 bis 5000 Besucher erwartet Räpple beim Altstadtfest – vorausgesetzt natürlich, das Wetter macht den Organisatoren keinen Stich durch die Rechnung. Doch der FV-Vorsitzende ist zuversichtlich: „Momentan sehen die Wetteraussichten gut aus.“

Autofahrer werden sich am Samstag auf Verkehrsbeschränkungen in der Altstadt einstellen müssen. Nach Angaben der Stadtverwaltung erstreckt sich der Veranstaltungsbereich über den Kirchplatz und die Hauptstraße bis zur Einmündung der Sebastian-Sailer-Straße sowie auf den Wettbach vom Löwengässchen bis zur Hauptstraße und die Straße An der Mauer vom Hahnengässchen bis zum Kirchplatz. Um einen sicheren Ablauf einschließlich der Auf- und Abbauarbeiten zu gewährleisten, wird der genannte Bereich in der Innenstadt von Samstag, 1. September, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 2. September, 5 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Außerdem werden wieder Halteverbote eingerichtet, damit das Altstadtfest und die Besucher nicht durch parkende Fahrzeuge behindert werden.

