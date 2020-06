vor 4 Min.

Weißenhorner und Illerrieder werden Priester

Weihe im Augsburger Dommit Bischof Bertram

Bischof Bertram Meier wird am Sonntag, 28. Juni, vier Diakone aus dem Bistum Augsburg zu Priestern weihen: drei Männer aus dem Priesterseminar St. Hieronymus in Augsburg und einen Ordensbruder der „Missionare vom Kostbaren Blut“. Zwei von ihnen stammen aus der Region. In einem feierlichen Pontifikalgottesdienst um 14.30 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg werden Ludwig Bolkart, 30, aus Weißenhorn, Bruder Michael Sommer, 49, aus Illerrieden, Richard Hörmann, 28, aus Bad Grönenbach und Marco Leonhart, 46, aus Pforzen das Sakrament der Priesterweihe empfangen.

Wegen der Corona-Pandemie können allerdings nur geladene Gäste an der Messe teilnehmen. Gläubige werden deshalb gebeten, die Priesterweihe über Livestream im Internet auf www.katholisch1.tv, www.bistum-augsburg.de oder unter facebook.com/bistumaugsburg mitzufeiern.

Ludwig Bolkart, dessen Heimatpfarrei Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn ist, hat katholische Theologie in Augsburg und Mailand studiert, sein Pastoralpraktikum absolviert er an der Pfarrei St. Lorenz in Kempten. Wie das Bistum Augsburg mitteilt, gab es im Laufe seines Lebens mehrere Momente und Situationen, in denen sich Bolkart gedacht hat, dass der Beruf des Priesters auch etwas für ihn wäre. „Besonders einschneidend war dabei meine Tätigkeit als Seelsorger auf der Palliativstation des Weißenhorner Krankenhauses während meines Studiums: Hier durfte ich erfahren, dass ich als geistlicher Mensch gebraucht werde“, sagte Bolkart.

Besonderen Wert legt er nach eigenen Angaben darauf, dass er Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg in allen Lebenslagen begleiten darf. „Wichtig ist mir dabei, dass der Begleitende auf seinem Weg zu Gott mit all seinen Fähigkeiten im Zentrum der Seelsorge steht und nicht ich als Seelsorger mit meinem eigenen Wunschdenken“, sagt Bolkart. „Als Priester versuche ich als Schwerpunkt anzustreben: ein Diener Gottes und ein Freund der Menschen zu sein.“

Die Heimatpfarrei von Bruder Michael Sommer ist Heilig-Kreuz in Illerrieden. Der gelernte Stahlbetonbauer machte einen Magisterabschluss an der Hochschule Heiligenkreuz in Österreich, sein pastorales Praktikum absolviert er in der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben im Kreis Augsburg. Bruder Michael Sommer sagt selbst über sich: „Für mich als Missionar vom Kostbaren Blut ist es wichtig, mich als Lernender zu verstehen.“ Die Vergebung und die Versöhnung seien große Anliegen, für die er sich einsetzen werde. (az)

