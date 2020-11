05.11.2020

Weiter dunkelrot

Keine Entspannung im Landkreis. Fünf Menschen liegen im Krankenhaus

Noch ist keine Entspannung in Sicht. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 130,7. Das ist nur unwesentlich weniger als am Vortag, da betrug sie 132,42. Damit bleibt der Kreis weiterhin im dunkelroten Bereich. Nach Darstellung des Landratsamtes sind insgesamt 1391 Corona-Fälle gemeldet, 22 mehr als am Vortag. Von den bestätigten Fällen sind 1109 bereits wieder aus der Quarantäne entlassen.

Von den bestätigten Fällen werden fünf Personen in einer Klinik im Kreis behandelt, keine davon liegt jedoch auf der Intensivstation. Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befinden sich zwei Gruppen einer Kindertageseinrichtung in Vöhringen. An zwei Schulen in Neu-Ulm wurde jeweils ein bestätigter Fall gemeldet. Deshalb wurden drei Klassen in Quarantäne geschickt. Aufgrund eines bestätigten Falles mussten sich ebenfalls drei Klassen in Vöhringen in Quarantäne begeben. Die endete für vier Klassen in Neu-Ulm und Vöhringen wieder. Aktuell befinden sich vier Gruppen von Kindertageseinrichtungen (Senden und Vöhringen) sowie 18 Schulklassen (Neu-Ulm, Senden, Vöhringen) in Quarantäne.

Das Landratsamt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht zu halten. (az)

