vor 33 Min.

Weitere Risse in der Decke des Ulmer Münters

Die Hitze könnte die Ursache sein. Untersuchungen dauern jedoch an.

Nachdem im Ulmer Münster am vergangenen Donnerstag ein etwa 20 Zentimeter großes Stück Putz von der Decke fiel hat Münsterbaumeister Michael Hilbert nun einen ersten Überblick, was den Schaden angeht. Wie Ernst-Wilhelm Gohl berichtet, habe die Untersuchung auf einem Gerüst in 26 Metern Höhe ergeben, dass sich im südlichen Teil des Chores weitere Risse befinden. Im Nordteil hingegen nicht. Das spreche für die erste Vermutung, dass Sonneneinstrahlung und daraus resultierende Hitze Faktoren seien, die die Rissbildung begünstigt haben.

Ebenso erkannte der Münsterbaumeister, dass der Putz schon in früheren Jahren ausgebessert wurde. Das heißt: Das Problem gab es schon einmal. Dies seien jedoch nur die Eindrücke einer ersten Inaugenscheinnahme. Die Decke werde nun nochmals genauer untersucht. Erst danach seien belastbarere Aussagen über die notwendigen Arbeiten inklusive der dafür benötigten Zeit möglich. (heo)

