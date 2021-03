23.03.2021

Weltbester Gin: Frank Steinle aus Reutti holt mehrfach Gold bei Schnaps-WM

Frank Steinle in seiner Garage in Reutti beim Gin-Brennen.

In seiner Garage im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti fing alles an, jetzt räumte er wieder mit seinen Gins bei der Weltmeisterschaft der Schnapsbrenner ab.

Große Freude bei Frank Steinle: Mit seiner nach eigenen Angaben "wahrscheinlich kleinsten Destillerie der Welt" hat der Neu-Ulmer wieder einmal Preise abgeräumt. Beim "World Spirits Award", der als inoffizielle Weltmeisterschaft in der Schnapsbrenner-Branche gilt, holte er mit seinen Gins fünf Mal Gold und ein Mal Silber.

Seit Montag ist es bekannt - und weil gute Nachrichten seiner Ansicht nach derzeit eher selten den Weg in die Öffentlichkeit finden würden, wandte er sich gleich am Abend noch an die Presse: "Sechs der besten Gins der Welt kommen aus Reutti", schreibt der Schnapsbrenner aus dem Neu-Ulmer Stadtteil.

World Spirits Award: Frank Steinle aus Neu-Ulm räumt mit seinen Gins ab

Zum dritten Mal hat die Château Steinle Manufaktur beim "World Spirits Award" teilgenommen. Im vergangenen Jahr wurden vier seiner Gins geehrt, bei der Verleihung jetzt erhielten folgende sechs Schnäpse eine Auszeichnung:

Ulmer Gin (Gold)

(Gold) Herrlich Blue Magic Gin (Gold)

Gold 'n' Black Gin (Gold)

Pinkcat Gin (Gold)

(Gold) Bayerisch Gin (Gold)

Herrlich Gin (Silber)

Mit diesen fünf Goldmedaillen und einer Silbermedaille sowie 96 von 100 insgesamt zu erzielenden Punkten gehöre die Château Steinle Manufaktur "zu den besten Destillen der Welt", meint Steinle. Das sei eine Anerkennung für die leidenschaftliche Arbeit in seiner Garage in Reutti. (AZ/krom)

Hier finden Sie eine Liste aller Preisträger.

