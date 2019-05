vor 11 Min.

Wenig Interesse an Jugendkonferenz

Nur zwei Jugendliche nutzen Bürgermeister Bögges Angebot zum Gespräch

Von Angela Häusler

Auf recht wenig Interesse bei Jugendlichen stieß die vom Sendener Bürgermeister Raphael Bögge anberaumte Jugendkonferenz: Genau zwei Jugendliche waren dazu gekommen. Bögge äußerte dort neue Pläne, Freiluft-Trainingsgeräte für Alt und Jung zu installieren.

Das Beachvolleyballfeld am Vereinsheim des TV Senden-Ay komme sehr gut an, berichteten die beiden jugendlichen Teilnehmer im Klubraum des Bürgerhauses, wo neben Bögge zwei weitere Rathausmitarbeiter sowie mit Helmut Meisel, Maren Bachmann und Claudia Schäfer-Rudolf auch drei Stadträte zur Konferenz gekommen waren.

Im Trend liegen außerdem sportliche Parcours im Freien, wie etwa in Vöhringen verfügbar, so die zwei Teilnehmer. Gerade junge Leute nützten diese Gelegenheiten der Betätigung sehr gern. Da kannten sich die beiden Jungs aus, sind sie doch die Sprecher der Jugendabteilung des größten Sendener Sportvereins. Die Verwaltung überlege aktuell, solche Trainingsgeräte unter freiem Himmel, auch von Senioren benutzbar, für Senden anzuschaffen, sagte der Bürgermeister dazu.

Derzeit erarbeite die Jugendhilfe Seitz, deren geleaste Kräfte im Moment für die Jugendarbeit der Illerstadt zuständig sind, ein Konzept für die künftige Jugendarbeit, erklärte der Rathauschef des Weiteren. Er sei mit dem Rücklauf der Fragebögen zufrieden, die die Stadt an Sendener Schüler ab der 4. Klasse und auch an Vereine ausgegeben hat. 500 Umfragebögen wurden versandt, 217 kamen ausgefüllt wieder zurück, „eine sehr ordentliche Zahl“, sagte Bögge. Die Fragen bezogen sich unter anderem auf den Ist-Zustand Sendens aus Sicht der Jugendlichen sowie deren Wünsche an die Stadt.

Nach Angaben der Befragten beurteilte die Mehrheit, nämlich 140 Jugendliche, die Stadt positiv, an Wünschen äußerten sie unter anderem mehr Sitzgelegenheiten zum „Abhängen“, Jugendkino- beziehungsweise Disco-Abende, eine Turnhalle mit Zuschauertribüne, mehr Sportmöglichkeiten und mehr Grünflächen. Vermisst wurden außerdem eine Einkaufsmöglichkeit in Aufheim und eine bessere Busanbindung der Sendener Ortsteile. Das sei auch beim Nachtbus am Wochenende ein Problem, hieß es in der Runde. Bögges Fazit am Ende: „Es kamen ein paar spannende Anregungen.“

