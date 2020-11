vor 25 Min.

Weniger US-Exporte: IHK Ulm fordert Verlässlichkeit von Joe Biden

Plus Die Einnahmen aus US-Exporten sind 2020 stark gesunken. Nun haben Unternehmer aus der Region neue Hoffnungen. Was sie fordern und wo die Probleme liegen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm setzt große Hoffnungen in den designierten US-Präsidenten Joe Biden und fordert Beständigkeit und Verlässlichkeit von den Vereinigten Staaten. Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen der USA in Bezug auf andere Länder führten oft auch zu negativen Einflüssen oder Unsicherheiten bei deutschen und regionalen Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung der Kammer. Dies hätten die handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China oder den USA und dem Iran gezeigt.

IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard, eingerahmt von Vorgänger Otto Sälzle (links) und IHK-Präsident Jan Stefan Roell. Bild: Alexander Kaya

„Viele unserer Firmen sind in den USA aktiv und produzieren teilweise sogar dort. Die Verflechtungen gehen somit weit über die reinen Handelsgeschäfte hinaus. Daher fordern wir den designierten Präsidenten Joe Biden auf, sich allgemein für ein regelbasiertes Handelssystem einzusetzen. Wir brauchen wieder Verlässlichkeit und Beständigkeit in den Wirtschaftsbeziehungen und erwarten daher nun einen entsprechenden Kurswechsel in den USA“, sagt Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.

Marko Ackermann, Leiter International bei der IHK, berichtet, die geringe Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit der wirtschaftspolitischen Entscheidungen sei in den vergangenen Jahren eine große Herausforderung für die regionale Wirtschaft gewesen. „Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Exporte zurückgegangen sind bei den Unternehmen, aber mit einer verlässlichen und fairen Handelspolitik, hätten sich die wirtschaftlichen Beziehungen sicherlich besser entwickelt“, so Ackermann. Daher hofften die Unternehmen in der Region, die wirtschaftliche Beziehungen mit den USA unterhalten, sehr auf verlässliche, faire und stabile Verhältnisse und Lieferketten. Gerade in Zeiten, in denen die Wirtschaft von der Corona-Pandemie schon stark in Mitleidenschaft gezogen wird, seien unternehmerischen Entscheidungen dann besser planbar.

IHK Ulm hofft auf bessere Geschäfte mit Firmen aus den USA

Für Unternehmen in Baden-Württemberg sind die USA wichtigster Außenhandelspartner. 2019 wurde nach Angaben der IHK Ulm jeder fünfte Euro im US-Export von Unternehmen aus dem Südwesten erwirtschaftet. Die Corona-Pandemie hat hier für starke Rückgänge gesorgt: Über alle Branchen betrachtet, ist das Baden-Württemberg-US-Exportgeschäft mit fast 14 Prozent zweistellig im Minus. „Eine Zusammenarbeit unter Freunden, offene Grenzen und intakte Lieferketten – das kann helfen, diese Geschäfte schnell zu verbessern“, sagt Ulms IHK-Präsident Jan-Stefan Roell.

„Selten hat eine US-Präsidentschaftswahl so viel Aufmerksamkeit ausgelöst wie in diesem Jahr und dies aus gutem Grund: Die Wahlentscheidung in den USA betrifft auch das Ausland und besonders Deutschland, denn die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Exportmarkt“, kommentiert Roell das Wahlergebnis und fährt fort: „Europäer und Amerikaner müssen jetzt schnell die Beziehungen normalisieren. Die westliche Welt muss mit einer Stimme sprechen – insbesondere gegenüber China – und natürlich brauchen wir faire und verlässliche Wirtschaftsbeziehungen ohne Handelshemmnisse.“ (mase, az)

