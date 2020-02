Wenn Gedanken gemütlich spazieren gehen: Axel Hackes Lesung im Roxy

Plus Der Autor entzückt mit Plauderein, Weisheiten, feinen Beobachtungen – und mit seinem neuen Roman. Der Held Walter Wemut ähnelt seinem Erfinder Hacke.

Der allererste Eindruck muss überzeugen, da gibt es keine zweite Chance – nicht im wahren Leben, nicht auf der Bühne oder im Roman. Und in der Manier eines James Bond stellt sich der Held in Axel Hackes neuem Buch vor: „Wemut – ohne H und ohne R.“ Walter Wemut heißt dieser unerschrockene Mann. Seine Arbeit beginnt, so sagt er, „wenn die Sache gelaufen ist.“ Er schreibt nämlich hauptberuflich – Nachrufe. Er verfasst für die Zeitung Trauertexte für Verstorbene, ob er sie nun kannte oder nicht. Doch jetzt, als seine eigene Geschichte im Roman beginnt, wird er plötzlich gebeten, eine Geburtstagsrede zu verfassen. Bitte möglichst mit viel Sinn und Lebensweisheit. Für eine 80-Jährige. „Bin ich Aristoteles?“, fragt der ratlose Wemut. Nein. Aber ein enstpannter und zugleich wacher Couch-Philosoph ist er allemal. Das erfährt man im Ulmer Roxy, wenn man Axel Hackes Lesung lauscht.

Axel Hacke liest im Roxy aus seinem Roman "Wozu wir da sind"

Den Zuhörer beschleicht ein Verdacht und er verdichtet sich mit jedem Satz, den Hacke liest: Dieser Vorleser und Kolumnist und sein Romanheld Wemut, sie sind Seelenverwandte. Brüder im erzählenden, plaudernden, Haken schlagenden Geiste. Beide beobachten und erzählen im Zickzackkurs, wo sie der Sinn und die nächste Geschichte nur hintreibt. „Wozu wir da sind“ heißt der Roman. Wemut betrachtet darin seine Umwelt, erzählt liebevoll und gelassen von ängstlichen Zeitungsverkäufern, herzlichen Friseuren und von seinem Chef – der sei humorlos, aber leicht zu überzeugen. Das gefällt Wermut. Manchmal schreibt er einen Nachruf für einen Prominenten, der schon lange unter der Erde liegt. Aber weil er diesen Mensch eben erst für sich entdeckt und bemerkt hat, dass es ihn gegeben hat, schreibt er. Weil er gerne schreibt, beobachtet, grübelt und seinem eigenen Kopf und Tempo folgt.

Und genau so ein Charakter ist auch Axel Hacke, der Kolumnist: Er erzählt liebevoll und trotzdem lakonisch, mit feinen Augen und mit der spitznasigen Souveränität eines Loriot – das ist sein Stil. Seit 75 Jahren gibt es schon die Süddeutsche Zeitung und seit 30 Jahren das SZ-Magazin – Hacke dazu, ganz ungerührt: „Haben Sie vielleicht schon mal wo liegen gesehen. Am Kiosk. Am Bahnhof.“ Hackes Kolumnen erscheinen seit Ausgabe Nummer eins im Magazin, das erwähnt er an diesem Abend mit beiläufigem Understatement. Seine SZ-Rubrik versprach „das Beste aus meine Leben“, dann „Das Beste aus aller Welt“. Lange hauste ein beliebtes Quartett in seiner Kolumne: Er, seine Frau Paola, Sohn Luis und „Bosch“, ihr frostiger, verschlossener Mitbewohner. Bosch ist der steinalte Kühlschrank der Familie – und für Hacke-Fans ein Kultobjekt.

Der Kolumnist Hacke erzählt kleine Geschichten ganz groß

Was Hackes Welt nahbar und warm strahlen lässt, ist, dass er kleine Geschichten groß erzählt, jene Kleinigkeiten, die jeder erlebt. Er erzählt zum Beispiel typische Vater-Sohn-Gespräche, die sich auf der täglichen Autofahrt zum Kindergarten zutrugen: Papa Hacke setzt an zu einem schweren Monolog über das Leben nach dem Tod, das Jenseits. Der kleine Luis schweigt. Luis zuckt mit den Schultern. Luis sagt: „Na, wir werden es schon sehen.“ Dieser Sohn sei inzwischen längst erwachsen, erzählt Hacke. „Er hat seinen Führerschein gemacht. Er fährt da jetzt alleine hin.“

Einmal lacht das Publikum noch bevor die ersten Pointe der Geschichte fällt, weil es ahnt, welche geliebte Episode nun kommt: Eine Christbaumkugel blieb einmal im Hause Hacke auf der Kommode liegen – bis August. Alle waren sich einig: „Einer“ könnte, „jemand“ müsste, „man“ sollte sie wegräumen. Doch einer, jemand und wir machten nichts. Die Kugel blieb dort bis zum nächsten Weihnachtsfest. Diesen faulen, undefinierten Beziehungsplural seziert Hacke genüsslich. Dem Kolumnist fallen Ideen nicht immer vor die Füße. Aber bei Themennot beschreibt er auch mal seine nackten Füße, die er im Büro an einem heißen Tag im Ventilatorenwind kühlt. Oder er sammelt wie beim Glücksrad Vokale. „Ebereschenbeerengeleebecherchen“, dreizehnmal „E“! Der Jackpot für den Sprachliebhaber.

Axel Hacke flaniert durch die Geschichten aus seiner Welt

„Flaneur“ – das ist ein vielleicht ein staubiger, altbackener Begriff mit Mottenbissspuren. Aber er trifft Hackes Kunst im Kern. Ein Flaneur ist er, also ein Spaziergänger, der sich treiben lässt und aus dem Alltag ein kleines Erzähl-Universum schöpft. Das ist Plauderkunst im Schlendergang, nie gehetzt, nie belastet durch Pathos oder Parolen. Aber doch politisch: Der Flaneur schweift in die USA, auch seine Wut auf Trump teilt er mit seinem Romanheld. Ein „gewisser anderer Amtsträger“, so nennt ihn Wemut im Buch. Hacke wiederum zerlegt in einer Kolumne Trumps Twitter-Poesie und das monströse Präsidenten-Ego mit der Frage: „Ist nicht die beste Tarnung von Schwäche Stärke?“ Als Sportreporter begann Hacke seine Laufbahn und lernte dabei wohl Disziplin. Jeden Freitag erscheint seine Kolumne, dieser Schlüssellochblick in Hackes Welt. Er verspricht: „Selbst am ersten Freitag nach dem Weltuntergang wird sie erscheinen.“

