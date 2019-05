vor 43 Min.

Wenn Gefahren unterschätzt werden

Der Großbrand an der ICE-Strecke in Siegburg war Thema bei der Tagung in Ulm.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz: 650 Experten tagen in Ulm

Unter dem Motto „Klima, Gesellschaft, Technik – alles im Wandel?“ hat am Montag in der Ulmer Donauhalle die 66. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB) begonnen. An der dreitägigen Veranstaltung nehmen rund 650 Experten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie von wissenschaftlichen Einrichtungen, Ingenieurbüros, Industrie und Behörden teil.

Im Mittelpunkt des ersten Kongresstages stand die Problematik von Vegetationsbränden. So berichtete Dirk Engstenberg, Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg-Kreises, über den Großbrand an der Bahntrasse in Siegburg. Dort waren 2019 während der Dürreperiode 32 Menschen verletzt und mehrere Häuser zerstört worden. Dem Vortrag zufolge hatten 48 Feuerwehreinheiten Hand in Hand gearbeitet, unterstützt von Polizei und anderen Helfern. Von einem Brandeinsatz noch größeren Ausmaßes berichtete der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz bei der Polizeidirektion Hannover, Brandrat Martin Voß. Dabei ging es um den Einsatz niedersächsischer Feuerwehrleute bei der Waldbrandkatastrophe in Schweden vor knapp einem Jahr. Trotz der fehlenden Erfahrung bei Einsätzen im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens hätten alle Akteure gut zusammengearbeitet, resümierte Voß. Der Einsatz sei vielleicht der erste Schritt für eine Ausrichtung der deutschen Feuerwehren auf Hilfseinsätze im europäischen Ausland gewesen. Große Beachtung fand auch ein Vortrag von Mathias Bialek von der Berufsfeuerwehr Brandenburg/Havel über die schweren Waldbrände in Brandenburg und die zusätzlichen Gefahren durch Reste von Weltkriegsmunition.

In weiteren Vorträgen am ersten Kongresstag ging es unter anderem um „Terror – nicht nur ein Problem in Krisengebieten“. Hier zählen wegen des Bundeswehrstandorts Ulmer zu den Experten. Thema war auch der Wandel in der Feuerwehrfahrzeugtechnik. Die Tagung dauert noch bis Mittwoch. (az)

