Wenn Illertissen als Gastgeber glänzt

Für Illertisser Lokalpatrioten dürfte es wie Weihnachten und Ostern an einem Tag gewesen sein: Am Freitag stand die Vöhlinstadt im Fokus des gesamten Landkreises. Und das aus gutem Grund: Ein besonderes Fest wie das zum Doppeljubiläum „100 Jahre Bayern“ und „200 Jahre Verfassung“ sucht in der Region bislang seinesgleichen. Kritiker mögen dabei fragen: Muss man diese Jahrestage auf kommunaler Ebene überhaupt feiern? Und dafür einige Tausend Euro an Steuergeldern aufbringen? Darüber ließe sich sicher streiten.

In Illertissen ist das ausgeblieben. Die Stadträte hatten keine Einwände, als es im Herbst um grünes Licht für Festakt und Festival ging. Und um die Ausgaben in Höhe von rund 40000 Euro (die mit dem Landkreis geteilt und durch Eintrittskartenerlöse teilweise aufgefangen werden). Gestern Abend zeigte sich, dass die Entscheidungsträger mit ihrem Vertrauensvorschuss goldrichtig lagen. Das Fest war eine tolle Sache: Allgemein für den Landkreis, der um eine bemerkenswerte Kulturveranstaltung bereichert wurde. Und insbesondere für Illertissen, das als guter Gastgeber glänzen konnte. Zahlreiche Menschen erlebten einen tollen Abend in der Vöhlinstadt.

Das lag auch daran, dass die Organisatoren um Susanne Schewetzky von der Stadtverwaltung auf zwei Feiern gesetzt haben. Zuerst gab es eine interessante Begegnung in der Schranne, bei der Fußballlegende Paul Breitner, Ordensmann Notker Wolf und Filmemacherin Lisa Miller über Dialekt und Heimat sprachen. Ein kleiner Wermutstropfen: Mangels repräsentativer Räume in entsprechender Größe durften nur geladene Gäste rein.

Alle anderen konnten sich beim zweiten Teil des Bayernfestes trösten: Hochkarätige Bands spielten am ehemaligen Baywa-Standort, der liebevoll zur Feiermeile umgestaltet worden war. Fans moderner bayerischer Musik bekamen ein Festival mit nicht alltäglicher Besetzung geboten – sie dürften in Illertissen bestens unterhalten worden sein. Und bei Gelegenheit wohl gerne wiederkommen. "Seite 32

