24.04.2018

Wenn das Glück die Richtige trifft

1000 Euro gewinnt Gisela Koch. Was sie sich von dem Geld kaufen möchte, weiß sie schon

Gisela Koch strahlt. 1000 Euro hat die Neu-Ulmerin mit dem Retro-Rätsel unserer Zeitung gewonnen – und sie kann das Geld gut gebrauchen. Vor Kurzem noch wohnte die Frau auf einem großen Bauernhof bei Ludwigsfeld, zusammen mit ihrer Schwester. „Tausend Zimmer habe ich da für mich gehabt“, erzählt sie. Dann meinte es das Schicksal reichlich schlecht mit ihr und sie musste ausziehen. Heute wohnt Koch in einem kleinen Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Neu-Ulm und arbeitet als Küchenhilfe. „Viel verdienen kann man da eben nicht“, sagt sie und zuckt mit den Achseln.

Obwohl Koch jetzt wohnlich stark eingeschränkt ist, vermisst sie das Landleben kaum. In der Stadt sei schlicht alles schneller zu erreichen und gerade, wenn sie abends vor die Tür gehe, um was zu erleben, sei sie froh, dass „direkt vor der Wohnung was los ist“. Darum sehe sie keinen Grund, aus Neu-Ulm irgendwann wieder wegzuziehen.

Auf das Bilderrätsel aufmerksam geworden ist Koch in einem Café, in dem sie regelmäßig durch unsere Zeitung blättert. Nur drei Versuche hat die Neu-Ulmerin gebraucht, um den Hauptgewinn abzuräumen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sie einen Preis entgegennimmt. Erst vor einem Jahr gewann sie einen neuen Fernseher. „Ja, ein bisschen ein Glückskind bin ich wohl schon“, gibt sie zu und lacht und will gleich wissen, ob sie auch weiterhin an dem Gewinnspiel unserer Zeitung teilnehmen darf. Natürlich!

Koch versucht ihr Glück gerne bei Verlosungen, aber nur bei solchen, bei denen sie keine Anmeldegebühr zahlen muss; die kann sie sich nämlich nicht leisten.

Was sie sich von den 1000 Euro jetzt kauft, weiß sie noch nicht ganz sicher. Ideen aber hat sie: „Vielleicht kleide ich mich neu ein oder ich schaffe mir ein Trimm-dich-Rad an, um mich fit zu halten.“ Allerdings müsse sie sich jetzt erst mal in aller Ruhe informieren, was so etwas überhaupt kostet. (alexr)

