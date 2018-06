vor 35 Min.

Wenn der Aschenbecher 380 Euro kostet

Im Illerzell gibt es das Gesamtpaket: Gutes Wetter, gute Stimmung und alte Schmuckstücke auf vier Rädern.

Von Ursula Katharina Balken

In Illerzell kann man zünftige Feste feiern – das hat sich wieder einmal gezeigt: Das dreitägige Dorffest mit Rock-, Pop-, und Stimmungsmusik, glänzenden Lackraritäten und blitzendem Chrom erwies sich am Wochenende als Besuchermagnet.

Da mag sich der Schwabe noch so bescheiden geben, wenn er einen Oldtimer besitzt, den zeigt er mit Stolz vor. Und so wurde das vierte Oldtimer-Treffen in Illerzell auf grüner Wiese zu einem attraktiven Anziehungspunkt. Denn die erste Voraussetzung für den Erfolg gibt das Wetter vor. Das zeigte sich von seiner besten Seite. Denn wenn die Sonne nicht strahlend scheint und ein Regentröpfchen droht, bleibt die Chrom-Juwele in der Garage.

Star war das wohl älteste Modell, ein Mercedes Cabrio A, Baujahr 1939. Stolzer Besitzer ist Hermann Lackner aus Ay. 25 Jahre hat er gebraucht bis er sich mit seinem Automobil auf die Premierenfahrt von Ay nach Neu-Ulm machte. Er schraubte und drehte, montierte und polierte bis das Schmuckstück fertig war – in den klassischen Farben der damaligen Zeit, in Schwarz und Elfenbein.

Am Oldtimer zu schrauben ist allerdings ein teures Hobby, denn Ersatzteile aus der Zeit – und ausschließlich diese wollte Lackner für sein Schmuckstück verwenden – sind immens teuer. „Allein der Original Aschenbecher kostet 380 Euro“, berichtet er.

Klaus Walther aus Wullenstetten besitzt einen quittengelben Autounion 1000 SP, das steht für spezial. Das Modell ist etliches jünger als das von Lackner, Baujahr 1964. „Davon wurden nur 1650 gebaut. „Und bitte nicht Audi, sondern Autounion, das war der Zusammenschluss von Horch, Wander, Audi und Dkw“, weiß Walther. „Mit diesem Auto hab’ ich mir den Traum meiner Jugend erfüllt.“

Ein Stückchen weiter im Festzelt lauschten die Besucher der fetzigen Musik von der Band Blamasch und den Schreyners. In der Küche im Zelt schaltete und waltete Köchin Jutta Kast, die sich über mangenden Umsatz nicht beklagen konnte. So zeigte sich am Ende auch Organisator Michael Schmitt zufrieden.

