vor 52 Min.

Wenn der Künstler zum Forscher wird

Das Museum Villa Rot zeigt, dass in manche Ateliers naturwissenschaftliche Themen und Methoden eingezogen sind. Das ist faszinierend - und manchmal verstörend.

Von Marcus Golling

Es ist ein warmer, sonniger Tag – und doch wabern kühle Nebelschwaden über den Weg zur Villa Rot. Fast so, als könnte jederzeit der Hund von Baskerville aus dem Gebüsch springen. Doch der Nebel kommt nicht aus dem Moor, sondern aus Sprühdüsen, angebracht zwischen den Bäumen im Park. Kein ungewöhnliches Bewässerungssystem, sondern eine Installation des Kollektivs „Effektschmiede“ aus Köln, das unter anderem Mitmach-Experimente für Science-Center entwickelt.

Um den Bereich zwischen Wissenschaft und Kunst, „Zwischen Atelier und Labor“ geht es in der aktuellen Ausstellung im Museum Villa Rot in Burgrieden-Rot (bei Laupheim). Wobei die entscheidende Wissenschaft dabei die Biologie ist, wodurch die Schau eng an die zuvor gezeigten „Formen der Natur“ anschließt – und doch ganz anders ist. Denn die Natur ist für die beteiligten Künstler weniger Inspirationsquelle als Forschungsobjekt, sie wird weniger bewundert und imitiert als vielmehr untersucht und Experimenten unterzogen.

So wie bei Daniel Bräg, der im abgedunkelten ersten Raum Zweige von den Obstbäumen im Park des Museums in großen, in Kühlschränken platzierten Gläsern präsentiert. Doch die Zweige liegen nicht in Formaldehyd, sondern in Gelatine, so dass ihr biologischer Zerfall verlangsamt, aber nicht gestoppt wird. Der Besucher wird Zeuge des Vergehens. Diese Installation, die der Künstler als Skulptur bezeichnet, umgibt ein dunkler Zauber.

Ein eindrucksvoller Auftakt für die Ausstellung, die auch danach auf faszinierende, manchmal auch irritierende Weise den Blick von Künstlern auf naturwissenschaftliche Phänomene widerspiegelt – leider aber vor allem abgeschlossene Experimente zu zeigen hat. Etwa von Theresa Schubert, die Schleimpilze in Rundkolben wachsen ließ, wobei sie diesen psychoaktive Substanzen wie Cannabis oder Baldrian verabreichte. Die Ergebnisse sind auf Fotos festgehalten. Einen Selbstversuch unternahm der Londoner Designer Thomas Thwaite, als er „Urlaub vom Menschsein“ nahm. Mithilfe von Wissenschaftler entwickelte er Apparaturen, um die Bewegungen von Bergziegen nachahmen zu können – und lebte danach eine Woche mit den Tieren in den Schweizer Alpen. Anderes ist spielerisch, so wie die Hybride von Mario Urlaß, zusammengefügt aus Tier- und Pflanzenteilen: keine grausligen Wolpertinger, sondern fragile, hochästhetische Gebilde. Charmant auch die Installation von Adam Cmiel, der im sonst weitgehend verschlossenen Dachgeschoss die Wohnung eines verrückten Wissenschaftlers eingerichtet hat.

Auch vor anstößigen Positionen hat Kurator Marco Hompes keine Angst. So können Besucher sich an einer von Reiner Maria Matysik angestoßenen Petition beteiligen. Deren Ziel: Die Verbindung von Menschen und Menschenaffen in gemeinsamen Nachkommen. Provokation, Satire oder echtes Anliegen? Matysik lässt es offen. Dass es um die Hinterfragung des menschlichen Hoheitsanspruchs über die restliche Schöpfung geht, ist aber deutlich. Genau diese Haltung verbindet Hompes zufolge mehrere der gezeigten Arbeiten.

Flankiert wird die Schau in der Kunsthalle von einer Einzelausstellung des Reutlinger Malers Eckart Hahn. Der schätzt zwar auch die Tiere, aber vor allem als Motive seiner fotorealistischen, aber dennoch rätselhaften Acrylbilder. Da werden ein Tiger oder die „Big Five“ zu Papierwesen, ein Huhn spielt Pfau, ein Gorilla ist in Plastiktüten eingehüllt. Hinter der perfekten Oberfläche von Hahns Malerei steckt eine unbekannte Realität. Oder zumindest das Wissen, dass in der bekannten einiges nicht stimmt.

„Zwischen Atelier und Labor“ und die Einzelschau von Eckart Hahn laufen bis 3. Oktober. Das Museum Villa Rot ist Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Themen Folgen