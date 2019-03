17:20 Uhr

Wenn der Spender bunt blinkt, sterben mehr Keime

Das „Ulmer Symposium Krankenhausinfektionen“ dreht sich auch um psychologische Aspekte.

Von Oliver Helmstädter

Sie müssen blinken. Am besten bunt. Und ohne Berührung funktionieren. Seit am Ulmer Universitätsklinikum mit Leuchtdioden versehene Händedesinfektionsgeräte stehen, die per Sensor die keimkillende Flüssigkeit ausstößt, habe sich die Benutzung durch Patienten vervielfacht. So sehr, dass an einigen der Spender die Aufschrift „Einmal desinfizieren reicht“ angebracht wurde.

Auch wenn die Patienten ab und an übertreiben: Professor Heike von Baum, am Ulmer Uniklinikum für die Sektion Klinikhygiene zuständig, freut es, dass sich Patienten verstärkt selber um das Thema Hygiene kümmern, wie die Tagungspräsidentin am Rande des 13. „Symposium Krankenhausinfektionen“, das noch bis Freitag andauert, sagte. 1400 Mediziner und Wissenschaftler aus der ganzen Republik tauschen sich hier zu vielen Facetten des Themas aus.

10000 bis 15000 Menschen sterben nach Expertenschätzung jedes Jahr in Deutschland an einer Krankenhausinfektion, was dies zur häufigeren Todesursache als etwa Prostata-Krebs macht. Der diesjährige Tagungsschwerpunkt ist die „Psychologie der Entscheidungsfindung“. Dazu gehört etwa auch der bunt blinkende Händedesinfektionsspender. „Weil es damit Spaß macht“, so von Baum. Tagungsteilnehmer Wolfgang Gaißmaier, Professor für Sozialpsychologie und Entscheidungsforschung an der Universität Konstanz, betonte die bedeutende Rolle des Menschen als von Natur aus eher faules Wesen: Man müsse es den Menschen möglichst bequem machen, sich richtig zu entscheiden. Im Falle des Ulmer Universitätsklinikums Leuchtdioden versehenen Händedesinfektionsgeräten, die möglichst an jeder Ecke stehen sollten. Ähnlich sei es mit Impfungen: Es werde mehr geimpft, wenn der impfende Arzt direkt an den Arbeitsplatz kommt, als wenn nur zu starren Zeiten in einem Büro geimpft werde.

Als einen weiteren Ansatzpunkt mit einfachen Mitteln gegen Krankenhausinfektion zu kämpfen, nannte von Baum den Rückzug des Patienten aus der passiven Rolle. „Viele gehen ins Krankenhaus und denken; Es wird etwas mit mir gemacht.“ Dabei könne der Patient auch viel zur Hygiene beitragen: Apparate zur Selbstkontrolle auf der Frühchenstation, die zeigen, ob die kompletten Hände der Eltern mit Desinfektionsmittel in Berührung gekommen sind, würden bereitwillig benutzt.

Auch antiseptische Duschgels vor OPs erfreuten sich großer Beliebtheit. Mit zusätzlichen Desinfektionsgeräten rund um die Nasszellen in den Patientenzimmern werde zudem an die Eigenverantwortung der Patienten appelliert. „Es kann sich ja niemand seinen Zimmergenossen aussuchen“, so von Baum. Das Bewusstsein der Patienten und auch Krankenhausmitarbeiter müsse gestärkt werden, dass Waschbecken, Toiletten und Duschen als potenziell mit Keimen kontaminierte Bereiche gelten.

Das 13. „Symposium Krankenhausinfektionen“ endete am Freitag im Ulmer Congress-Centrum.

