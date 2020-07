vor 19 Min.

Wenn ein echter Roter ergrünen muss

Plus Das Gezerre um die grün-linke Fraktion im Kreistag sowie um die Sitzverteilung in den Kreisausschüssen geht weiter. Und was ist mit Ansgar Batzner und der FDP?

Von Ronald Hinzpeter

Die Nachwehen der Kommunalwahl sind längst nicht ausgestanden. Was jetzt für Ärger sorgt.

Damals hatten die Wählerinnen und Wähler die Mehrheitsverhältnisse im Neu-Ulmer Kreistag umgeschichtet. Waren zuvor fünf Gruppierungen und Parteien vertreten, sind es nun acht. Eine davon ist Die Linke, vertreten durch Xaver Merk aus Senden. Doch er mochte nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein und schlüpfte bei den 13 Grünen unter. Die pochten als nunmehr zweitstärkste Fraktion auf weitere Ausschusssitze. Doch bei der konstituierenden Kreistagssitzung Mitte Mai kam es anders: Das Landratsamt mochte den grün-roten Zusammenschluss nicht als eigenständige Fraktion anerkennen. Jetzt hat sich die Regierung von Schwaben dazu geäußert – was die Angelegenheit noch nicht final löst.

Die Regierung sieht es so wie das Landratamt Neu-Ulm

Die Stellungnahme aus Augsburg unterscheidet sich nicht sonderlich von der Rechtsauffassung, die der oberste Jurist des Landratsamtes, Martin Leberl, bereits im Mai geäußert hatte. Seiner Ansicht nach kann der Politpakt zwischen den Grünen und dem Linken nicht als eigenständige Fraktion betrachtet werden, weil dafür entscheidende Voraussetzungen fehlen. Das sieht auch die Regierung von Schwaben so und beruft sich auf die einschlägige juristische Kommentierung. Darin heißt es, Gemeinderats- oder Kreistagsmitglieder, die über verschiedene Listen gewählt worden sind, können sich zu einer Fraktion zusammenschließen, „sofern eine grundsätzliche politische Übereinstimmung der Mitglieder besteht.“

Doch anders sieht die Sache aus, wenn sich eine solche Polit-Gemeinschaft auf die Berechnung der Sitzverteilung in den Ausschüssen auswirken soll. Dann müsste eine sogenannte „echte“ Fraktion gebildet werden. Die werde nur als solche anerkannt, wenn es etwa ein gemeinsames Programm gebe. Das bedeute, ein Teil der neuen Gemeinschaft müsste sich an die Vorstellungen des anderen anpassen und „sich von ihrer bisherigen Partei und Wählergruppe und Wählerschaft“ abwenden. Es habe also, wie es im Juristendeutsch heißt, eine „Abkehr von der bisherigen und Hinwendung zu einer neuen Position“ stattzufinden. Kurz gesagt: Der bekanntermaßen echte Rote Xaver Merk müsste zum echten Grünen werden – oder umgekehrt die Grünen zu Roten. Es komme maßgeblich auf eine „erkennbar gemeinsame und einheitliche Grundausrichtung aller Beteiligter an.“

Ein bisschen schwanger, ein bisschen Fraktion?

Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat der Kreistag. Er entscheidet, ob die Fraktion Grüne/Linke den geforderten Kriterien entspricht. Am Freitag, 17. Juli wird das Gremium darüber in der Weißenhorner Fuggerhalle debattieren. Weil die Entscheidung in großer Runde fällt, wurde jetzt im Kreisausschuss nicht groß diskutiert. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Helmut Meisel meinte, genauso wenig wie jemand als „ein bisschen schwanger“ zu bezeichnen sei, könne man sagen: „Ihr seid ein bisschen Fraktion.“ Er pochte darauf, dass der 14 Köpfe zählende Zusammenschluss eine Fraktion sei, mit allen Rechten. Die FDP werde ja auch als Fraktion angesehen.

Ansgar Batzner und die Abkehr von den Wählern

Die Liberalen stellten nach der Wahl nur zwei Kreisräte, doch dann wechselte wenige Tage vor der konstituierenden Sitzung Ansgar Batzner von den Freien Wählern die Fronten. Er dockte bei der FDP an, die damit die Sollstärke als Fraktion erreicht hatte. In diesem Fall kann Batzner gemäß den juristischen Vorschriften eine „Abkehr von der eigenen Wählerschaft“ geltend machen, was als Voraussetzung zur Bildung einer „echten“ Fraktion wohl genügt. Schließlich war er über die FWG-Liste in den Kreistag gewählt worden.

