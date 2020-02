Wenn schweigsame Männer zu tanzen beginnen: Premiere am Theater Ulm

Plus Ein Stück am Theater Ulm bündelt die Leiden und Sehnsüchte des „starken Geschlechts“ in einer Choreografie - zwischen Kühlschrank und Liebeshunger.

Zwei Seelen, ach, wohnen in des Mannes Brust. Die eine genügt sich selbst, wenn nur der Fernseher an und der Kühlschrank voll ist. Die andere hat Sehnsucht nach Leben und Gefühlen. Wäre da nicht das Übel, dass man für die Nähe zu anderen Menschen auch sprechen muss – und vielleicht so unangenehme Dinge tun müsste, wie das Leergut wegzubringen. Mit „Das Schweigen der Männer“ bringt Ulms Ballettchef Reiner Feistel eine Inszenierung auf die Podiumsbühne, die viel Humor mit philosophischen Wahrheiten und starken Bildern vereint und bei der etliche Tänzer brillieren. Mehr als verdient ist der lang anhaltende Applaus.

Das Theater Ulm zeigt ein Tanzstück, das Männlichkeit mit Humor betrachtet

Klaus ist einer dieser Männer. Klaus ist zwei, innerlich und äußerlich – und Yoh Ebihara und Luca Scaduto gleichen sich in ihren grauen Sweatshirts und grauen Jogginghosen, deren rechtes Bein jeweils bis fast zum Knie hochgerutscht ist, nahezu wie ein Ei dem anderen. Sie sind doppelte Hälften eines Ganzen. Feistels Kunstgriff, die Hauptfigur des Stückes von zwei Tänzern – manchmal im perfekten Pas de deux, manchmal widerstreitend – tanzen zu lassen, ist klug: So werden winzige Details wie die Lust auf Hamburger oder Pizza zum Spaßfaktor. Praller Humor steckt im Kühlschrank. Wenn der Appetit Klaus dazu treibt, das Sofa zu verlassen und die Tür des Kühlschranks zu öffnen, findet sich die verlorene Socke, das gebrauchte Kondom und so manch anderes.

Aber so allein ist Klaus doch nicht: Da ist ja noch Alexa, der cloudbasierte Sprachservice, der 15000 Skills beherrscht. Wozu sollte Klaus andere Menschen brauchen? Alexa kann alles. Zumindest fast. Nora Paneva stellt Alexa in unglaublicher Beweglichkeit als Cyborg dar, metallisch, emotionslos, eiskalt und sehr verführerisch. Alexa steuert das Fernsehprogramm, das sich dem Zuschauer, getanzt auf intelligent ausgewählte Songs, wortlos erschließt. Logisch, dass da zu Tina Turners gleichnamigem Titelsong auch der James Bond-Film „Goldeneye“ läuft, zum Uralt-Filmschlager „Singin´ in the Rain“ das gleichnamige Film-Musical aus den 50er-Jahren und danach „Fluch der Karibik“. Maya Mayzel und Edoardo Dalfolco Naviani brillieren als Film-Paar der jeweiligen Streifen – am schönsten jedoch als Piratenpaar.

"Das Schweigen der Männer" pendelt zwischen Sofa und Sehnsucht

Käme da nur nicht plötzlich diese dumme Erinnerung an die erste große Liebe (Seungah Park) auf, an den Moment, als sie ging und enttäuscht ihren Ring auf den Tisch legte. Mit Alexas Verführung ist auf dem Sofa alles so einfach – aber etwas fehlt da doch! Alexa ist makellos perfekt, doch die Fröhlichkeit und Zärtlichkeit der jungen Frau, die ihn liebte, gingen mit ihr aus Klaus´ Leben. „It´s a man´s world“ – Dedrick Weathersbys Remake des James Brown-Hits ist hier vielsagend. Unter Männern braucht man nicht zu reden. Eine Pfandflasche zu zerdrücken wie einst Raimund Harmstorf in „Der Seewolf“ eine Kartoffel zerquetschte, das kann schon reichen, um sich richtig männlich zu fühlen. Ach Mist, wären da nicht diese dummen inneren Bilder von dem Mädchen, das in der Erinnerung zur Traumfrau mutiert!

Eine Hälfte von Klaus will das Sofa und die Bequemlichkeit verlassen und das Leben spüren, eine Hälfte will genau das nicht. Wer gewinnt? Hingehen, schauen! So kann Ballett sein, wenn es Geschichten erzählt.

Die nächsten Aufführungen von „Das Schweigen der Männer“ sind am 6., 11. 22., 27. und 29. Februar.

