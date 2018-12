vor 50 Min.

Wenn zum Fest die Harmonie bröckelt

Musikalische Lesung mit Götz Schubert

Wie fatal sich (zu) große Erwartungen an einen harmonischen Heiligen Abend auswirken könne, haben rund 70 Gäste im Brückenhaus erfahren. Der Schauspieler Götz Schubert las humorvolle Geschichten unter dem Motto „Friede, Freude, Weihnachtskekse“. Begleitet wurde Schubert vom Jazzer Manuel Munzlinger und seiner Band.

Mit viel Augenzwinkern berichtete Schubert, bekannt unter anderem aus „KDD – Kriminaldauerdienst“ und „Wolfsland“, von einem Abend, als die Mutter den obdachlosen Herr Leinemann zum Fest der Liebe eingeladen hatte. Der Akt der Nächstenliebe nahm einen ganz falschen Weg, als sich der Gast mit zunehmendem Alkoholkonsum in Rage über seine Einsamkeit redete: „Meine Frau hat mich verlassen, diese Schlampe!“ Der Abend schnell vorbei: Der Vater verfrachtete den betrunkenen Gast in ein Taxi, das ihn wieder zurück in die Obdachlosenunterkunft brachte. „Seit diesem Erlebnis aus seiner Kindheit weiß ich, warum schon in der Bibel die armen Menschen Weihnachten im Stall verbringen müssen.“

Viele Jahre später sei das Elternhaus noch der Ort der „analogen Weihnacht“ gewesen, bis Mutter und Vater im Alter das Internet entdeckt hätten. Seit dem hätte seine Mutter mit unterbelichteten Essensfotos mehr Follower als er, so Schubert. Rund zwei Stunden lässt der Schauspieler, der extra für den Auftritt aus Berlin nach Neu-Ulm gekommen war, die gutbürgerliche Fassade abblättern – sehr zur Freude des Publikums. (anbr)

Themen Folgen