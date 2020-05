vor 53 Min.

Wer hat denn den Hahn erschlagen?

In Offenhausen wurde ein Gockel getötet. Wer tut denn sowas?

Es war offensichtlich ein schreckliher Fund, den eine 42 Jahre alte Hühnerhalterin in Offenhausen machen musste: Am Samstagmorgen lag ihr Hahn tot im Garten. Wie die Polizei mitteilt, wurde er offensichtlich erschlagen. Die entsprechenden Verletzungen seien eindeutig gewesen. Als Tatzeitraum gibt sie Samstagmorgen zwischen sieben und acht Uhr an. Irgendjemand muss in dieser Zeit das Grundstück betreten haben, um in das Gehege der Tiere einzudringen. Nun ermittelt die Polizei wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen Hausfriedensbruchs. Sie bittet mögliche Zeugen des Gockelmords, sich mit der Inspektion Neu-Ulm unter der Nummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (az)

Lesen sie auch: Betrunkener beschallt seine Nachbarn mit Gesang

Brand in Gartenhaus greift auf Wohnung über

Themen folgen