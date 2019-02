22.02.2019

Wer ist schuld am Mega-Stau?

Wegen Sanierungsarbeiten musste die A7 gesperrt werden. Das könnte ein Nachspiel haben

Von Franziska Wolfinger

Gut zwei Tage lang war die A7 zwischen Altenstadt und Dettingen gesperrt, erst Richtung Norden, dann Richtung Süden. Das hat zu kilometerlangen Rückstaus auf der Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecke war insbesondere am Mittwoch stark überlastet. Am Donnerstag haben sich die Fahrer dann vermehrt andere Ausweichstrecken gesucht. Der Frust ist bei den Verkehrsteilnehmern und Anwohnern an der Umleitungsstrecke gleichermaßen hoch.

Nötig war die Vollsperrung, weil bei einer Routinekontrolle am vergangenen Freitag gefährliche Hohlräume unter dem Asphalt entdeckt wurden. Bricht die Decke, etwa wegen der Belastung durch den darüber rollenden Verkehr, bekommt die Fahrbahn Löcher. Es könnte zu schweren Unfällen kommen. Die Schäden mussten umgehend ausgebessert werden.

Dabei hätte diese Situation unter Umständen vermieden werden können. Bei der Autobahndirektion in Kempten geht man davon aus, dass die Schäden im vergangenen Herbst entstanden sind, als eine Baufirma ein Rohr unter der Fahrbahn hindurchgepresst hat, wie es im Fachjargon heißt. Mit einem großen Bohrer wurde dabei ein Loch quer unter der Autobahn geschaffen, durch das ein Rohr mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimetern geschoben wurde, erklärt Olaf Weller, Leiter der Autobahndirektion in Kempten. Dabei seien wohl Hohlräume entstanden, die im Laufe der Zeit nach oben bis unter die Asphaltdecke gewandert sind. Ein Gutachter, der die Schäden bereits am Freitag, als sie entdeckt wurden, bewertet hat, kommt zu diesem Schluss.

Weller sagt: „Aus unserer Sicht ist das nun ein Gewährleistungsfall. Die Firma, die die Durchpressung gemacht, soll die Kosten übernehmen.“ Ersten Schätzungen zufolge werden die sich im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Solche Durchpressungen gebe es öfter, sagt Weller. Schäden an der Autobahn entstehen dabei aber selten. Auch der Betrieb, der in diesem Fall das Entwässerungsrohr verlegt hat, sei eine renommierte Firma, die das schon oft und immer ohne Probleme gemacht habe, erklärt Weller.

Dass eine Autobahn wegen Baumaßnahmen komplett gesperrt wird, so wie es nun auf der A7 der Fall war, kommt laut dem Baudirektor nur in Ausnahmefällen vor. Etwa wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist und man sofort handeln muss. In der Regel werde der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet oder die Autobahn auf eine Spur verengt.

Auch wenn die Strecke am gestrigen Donnerstag gegen 15.30 wieder frei gegeben wurde, ist die Maßnahme noch nicht ganz beendet. Weil es bei der Sanierung jetzt schnell gehen muss, stellen die Asphaltierungsarbeiten nur ein Provisorium dar. Baudirektor Weller sagt: „Wir müssen zeitnah eine neue Decke aufbringen.“ Damit nicht so ein Verkehrschaos entsteht, wie in dieser Woche, sollen die Arbeiten in der Nacht stattfinden. Kurzzeitig werden dafür einzelne Fahrstreifen gesperrt.

