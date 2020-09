18:27 Uhr

Wer soll für den Müll im Landkreis Neu-Ulm zuständig sein?

Plus Für gewöhnlich sorgen die Landkreise in Bayern für die Müllentsorgung – mit zwei Ausnahmen: München und Neu-Ulm. In Nersingen herrscht Skepsis.

Von Andreas Brücken

Wenn die Müllabfuhr regelmäßig den Abfall abholt, stellt sich wahrscheinlich kaum jemand die Frage, wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Für gewöhnlich sorgen die Landkreise in Bayern für die Müllentsorgung – mit zwei Ausnahmen: München und Neu-Ulm. Nun wollen die Verantwortlichen im Landratsamt prüfen, ob sich das im Freistaat übliche Modell auch im Landkreis anwenden lassen könne.

Vorteile wären kostengünstigere Vergabeergebnisse durch höhere Mengen und vereinfachte Abläufe durch eine zentrale Steuerung. Kritiker befürchten jedoch, dass mit diesem Schritt gemeindliche Kompetenzen eingeschränkt würden. Auch wird befürchtet, dass ein zeitlich aufwendiger Aufbau einer entsprechenden Verwaltungsstruktur beim Landkreis geleistet werden müsse, weil derzeit beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) kein entsprechendes Personal vorhanden ist und auch die Gemeinden keine Fachkräfte dafür stellen würden.

So steht Nersingens Bürgermeister zur Müll-Debatte im Kreis Neu-Ulm

Auch Nersingens Bürgermeister Erich Winkler erklärte jüngst im Gemeinderat, dass er dieser Idee gegenüber anfangs aufgeschlossen, nun aber eher zurückhaltend sei: „Auch wenn kurzfristig niedrige Preise in Aussicht gestellt werden, wird der Markt anschließend von wenigen großen Anbietern aufgeteilt.“

Erich Spann (CSU) erinnerte sich bei der Anfrage des Landratamtes an vergangene Zeiten: „Bereits vor vielen Jahren wurde eine ähnliche Idee geboren und damals war die Begeisterung dafür überschaubar.“ Letztlich müsse man gründlich prüfen, warum München und Neu-Ulm anscheinend noch die „Insel der Glückseligen“ seien und wie die Befindlichkeiten aller Kommunen unter einen Hut gebracht werden könnten.

Dieter Wegerer von den Freien Wählern wollte wissen, wie im Falle einer Rückübertragung an den Landkreis die Zukunft des vor Kurzem neu eröffneten Nersinger Wertstoffhofs aussieht. Winkler stieg jedoch bei dieser Frage auf die Bremse und erklärte, dass es sich in der aktuellen Abstimmung nur um eine Prüfung über eine mögliche Rückübertragung handle. Mit einem mittleren vierstelligen Betrag müsse die Gemeinde rechnen, falls der Landkreis eine betreffende Studie in Auftrag gibt, so der Rathauschef weiter. Mit einer Gegenstimme sprachen sich die Räte für eine detaillierte Prüfung aus.

