vor 55 Min.

Werners feiern 60. Hochzeitstag: Der Funke sprang schnell über

Gerda und Siegfried lernten sich bei der Arbeit im Wielandwerk in Ulm kennen. Jetzt haben sie ihren 60. Hochzeitstag gefeiert.

Gerda und Siegfried Werner haben bei bester Gesundheit vor Kurzem ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg gratulierte dem Jubelpaar zum Ehrentag und überbrachte Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm. Kennengelernt haben sich die Eheleute bei der Arbeit im Wielandwerk in Ulm. Gerda hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Jahr 1957 kam sie als junge Frau allein und ohne ihre Familie aus der ehemaligen DDR nach Deutschland. Zunächst in ein Aufnahmelager in Hannover, dann von da aus nach Ulm.

Der Funke zwischen Gerda und Siegfried sprang nach ihrem Kennenlernen schnell über und so kam es, dass am 2. Juli 1959 in Pfuhl die Hochzeitsglocken für die beiden läuteten. Getraut wurden sie vom damaligen Bürgermeister Salzmann. Pfuhl war und ist die Heimat der beiden. Siegfried wurde zwar im Bayerischen Wald geboren, seine Eltern stammen aber aus Pfuhl. Hier wuchs er ab dem Jahr 1945 auch auf. Beruflich hat der gelernte Dreher einige Stationen durchlaufen. So war er neben seiner Tätigkeit bei Wieland auch bei der Gemeinde Pfuhl und für die Stadtwerke tätig.

Die große Leidenschaft der beiden ist die Gartenarbeit

Die große Leidenschaft der Werners ist die Gartenarbeit. Rund um ihr Haus in Pfuhl blühen prächtige Blumen und Pflanzen. Beide pflegen ihren Garten mit großer Leidenschaft und legen nach getaner Arbeit auch gerne mal die Füße in ihrem kleinen Paradies hoch.

Aus der Ehe der beiden gingen drei Kinder hervor– zwei Töchter und ein Sohn. In der Zwischenzeit gehören auch vier Enkelkinder zur Familie. (az)

