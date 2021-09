Auto gerät auf Gleise und muss von Schienenkran geborgen werden

Bei einem Unfall im Alb-Donau-Kreis ist ein Auto im Gleisbett gelandet. Es musste mit einem Kran geborgen werden.

Bei einem missglückten Fahrmanöver ist eine Frau am Samstagabend in Westerstetten (Alb-Donau-Kreis) leicht verletzt worden. Aus ungeklärten Gründen verwechselte eine 31-Jährige am Steuer ihres BMW das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr nahe des Bahnhofes Westerstetten auf die Gleise, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Eine 47 Jahre alte Mitfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Durch die umgehend verständigte Bundespolizei und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn wurden drei der vier dort befindlichen Gleise sofort gesperrt, damit für die Rettungskräfte ein gefahrloses Arbeiten möglich war.

Da der BMW der 31-Jährigen aufgrund der Oberleitungen und der Gleise durch einen angeforderten Abschleppdienst nicht geborgen werden konnte, forderte ein Notfallmanager der Deutschen Bahn einen Schienenkran an, der den Wagen gegen 22.35 Uhr aus dem Gleisbett holte. Den Sachschaden am BMW schätzt die Polizei auf 1200 Euro. (AZ)