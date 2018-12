vor 36 Min.

Wetterextreme setzen dem Wald in der Region zu

Waldbesitzer ziehen bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm in Biberach Bilanz.

Die extreme Trockenheit im Sommer und der Sturm „Frederike“ im Frühjahr haben sehr große Waldgebiete beschädigt. Zusätzlich belasten große Mengen von Käferholz den Markt. Davon berichtete der Vorsitzende Josef Mack bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm, zu der mehr als 100 Waldbesitzer in den Gasthof Schmid in Biberach gekommen waren. Mack sprach auch auch über die Feier zum 100-jährigen Bestehen des bayerischen Waldbesitzerverbandes im abgelaufenen Geschäftsjahr. An diesem Termin wurde mit der Politik ein neuer Waldpakt besiegelt, die Fördermittel für Waldbesitzer von fünf auf zehn Millionen Euro aufgestockt. Auch die 50-Jahr-Feier der Forstbetriebsgemeinschaft in Pfaffenhofen im Oktober sei eine sehr gelungene Veranstaltung mit viel Prominenz gewesen, sagte Mack.

Geschäftsführer Michael Kölbl nannte in seinem Bericht Vermarktungszahlen und Aktivitäten des Vereins. Demnach wurden insgesamt mehr als 47000 Festmeter der verschiedenen Holzsortimente verkauft. Die Mitgliederzahl und die Mitgliedsfläche seien noch einmal angestiegen auf 1068 Waldbesitzer mit 5684 Hektar. Natürlich werde die Forstwirtschaft nachhaltig betrieben, betonte Kölbl. So wurden mehr als 148000 neue Bäume gepflanzt, fast 80 Prozent Laubbäume.

Das Risiko auf mehrere Baumarten verteilen

Über den Waldumbau zu stabilen Mischwäldern sprach der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach, Axel Heiß. Dies sei ein wichtiger Baustein, um die Wälder widerstandsfähiger zu machen gegen die bevorstehenden Klimaveränderungen. Man müsse das Risiko auf mehrere Baumarten verteilen und auch neue Baumarten einbringen, die deutlich weniger auf den Trockenstress reagieren als die Fichte, sagte Heiß. Durch die wärmeren Sommer und milderen Winter würden in Zukunft auch mehr und andere Schädlinge auftreten. Auch diese könnten in Wäldern mit vielen Baumarten besser in Schach gehalten werden.

Zudem berichtete Heiß vom Verbissgutachten im Landkreis Neu-Ulm. Die Ergebnisse seien erfreulich. Dennoch könne es in einigen Revieren durchaus zu einer Abschusserhöhung als Empfehlung kommen, sagte Heiß. Diese müssen aber auch von Waldeigentümern in der Jagdgenossenschaft eingefordert werden. (az)

