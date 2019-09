17:14 Uhr

Wiblinger Allee eröffnet schon am Freitag

Gute Nachricht für Pendler: Durch die Freigabe der Strecke werden weniger Staus erwartet.

Deutliches Aufatmen werden wohl viele Pendler aus dem Ulmer Süden und dem Industriegebiet Donautal, denn die sanierte Wiblinger Allee wird am Freitag vorzeitig für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten konnten gegenüber der ursprünglichen Planung um acht Wochen verkürzt werden.

Wiblinger Allee war seit Mitte Mai voll gesperrt

Seit Mitte Mai war die Wiblinger Allee zwischen der Hans-Lorenser-Straße und der Daimlerstraße voll gesperrt. Die alte Straße, deren Unterbau noch aus der Nachkriegszeit stammte, wurde komplett abgetragen. Der Neubau ist deutlich verbreitert, dadurch können sich nun auch Lastwagen ohne Gefahr für die Außenspiegel begegnen und Radfahrer haben einen ausreichend breiten Radweg hinter einer Betonschutzwand.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten in zwei Abschnitten von der Hans-Lorenser-Straße bis zur Steinbeisstraße sowie von der Steinbeisstraße bis zur Daimlerstraße durchgeführt werden. Nach intensiven Besprechungen kam man dann zwischen Stadtverwaltung und Bauunternehmung zu dem Ergebnis, dass es keinen großen Vorteil für den Umleitungsverkehr bringt, wenn nur ein kurzes Stück gesperrt wird. So wurde die gut einen Kilometer lange Strecke komplett gesperrt und es konnte mit größeren Maschinen und unterbrechungsfrei gearbeitet werden. Am Freitagvormittag werden noch die Ampelanlagen an den Kreuzungen vor de Baustelle von einem besonderen Umleitungsprogramm wieder zurück auf den Normalbetrieb geschaltet und dem Verkehr von der B30 zum Kuhberg steht wieder eine leistungsstarke durchgehende Verbindung zur Verfügung.

Verkehr auf der B10 durch Ulm und über die Baustelle Blaubeurer-Tor-Ring profitiert

Noch fehlen die eingeplanten 92 Bäume, diese werden am letzten Oktoberwochenende während einer Vollsperrung gepflanzt. Der Bauverwaltung war es wichtig, die Wiblinger Allee wieder schnell zu öffnen und dadurch auch den Verkehr auf der B30 durch die Baustelle am Dreieck Neu-Ulm zu verringern. Auch der Verkehr auf der B10 durch Ulm und über die Baustelle Blaubeurer-Tor-Ring profitiert davon, wenn einige Pendler aus dem Donautal nun wieder über den Kuhberg fahren können. Rund um das Industriegebiet Donautal ist dann nur noch der Bahnübergang zwischen Einsingen und Gögglingen eine Großbaustelle, hier saniert die Bahn und arbeitet an der Elektrifizierung der Südbahn. (heck)

