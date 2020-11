vor 8 Min.

Widersprüche beim Prozess um 500 Kilo Kokain: Platzt jetzt der Deal?

Kokain in rauen Mengen: Eine halbe Tonne der Droge wurde in Bananenkisten in Neu-Ulm entdeckt. Bei einem spektakulären Einsatz nahm die Polizei sechs Männer fest.

Plus Der Prozess um die 500 Kilo Kokain aus dem Fruchthof in Neu-Ulm gerät ins Stocken. Neue Erkenntnisse lassen an der Glaubwürdigkeit der Angeklagten Zweifel zu.

Von Wilhelm Schmid und Michael Kroha

Der ausgehandelte Deal im Prozess um die in Neu-Ulm beschlagnahmten 500 Kilo Kokain droht zu platzen. Bei der Fortsetzung des Verfahrens am Donnerstag vor dem Landgericht Memmingen sprach der Vorsitzende Richter Christian Liebhart von widersprüchlichen Angaben bei den Erklärungen der Angeklagten. Dabei war ein „überprüfbares Geständnis mit glaubhaften Angaben“ eine Bedingung für den Deal. Doch die jetzt vorgestellten neuen Erkenntnisse lassen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Angeklagten zu.

So ließ ein Angeklagter an einem vorangegangenen Prozesstag in der Stadthalle Memmingen über seine Verteidigung erklären, dass er mit Rauschgift bislang keine Berührungspunkte gehabt habe. Wie das Gericht aber jetzt aus einem Auszug des Bundeszentralregisters erfuhr, ist dieser Angeklagte 2017 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der Grund: Er soll 2009 in Belgien an einem Rauschgift-Delikt beteiligt gewesen sein.

Ein weiterer der insgesamt sechs Angeklagten gab zudem über seine Verteidigung an, er habe erst kurz vor dem Einbruch in den Fruchthof Nagel erfahren, um welches Diebesgut es sich handle - nämlich die gut 500 Kilo Kokain. Doch laut Gericht gibt es auch Widersprüche. So hätten zwei andere Angeklagte erklären lassen, dass sie bei einem gemeinsamen Treffen ausführlich über das Rauschgift gesprochen hätten.

Kokain-Prozess: DNA von Angeklagtem in Reifekammer im Fruchthof nachgewiesen

Doch damit noch nicht genug: Ein weiterer Angeklagter hatte behauptet, er sei nie in der Reifekammer mit der Nummer 16 gewesen, in der das angebliche Kokain - das zuvor von Ermittlern der Polizei durch Imitate ausgetauscht worden war - in Bananenkiste lagerte. Laut Gericht seien aber DNA-Spuren dieses Angeklagten in der Kammer nachgewiesen worden.

Der vierte Verhandlungstag wurde nach der Stellungnahme seitens des Gerichts zur Beratung unterbrochen. Wie es nun weitergeht, ist offen. Ob die für Donnerstag vorgesehenen Zeugen noch aussagen, ist unklar. Beamte des LKA hätten darlegen sollen, wie das Kokain von Ecuador über die Niederlande nach Neu-Ulm kam. Zudem war ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) geladen, um über den spektakulären Großeinsatz in der Nacht vom 14. Dezember 2019 zu berichten.

Der Deal zwischen der Strafkammer und allen Beteiligten sah vor, dass fünf der insgesamt sechs Angeklagte mit Freiheitsstrafen zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren zu erwarten haben, der sechste Mann wegen Vorstrafen eine Haftdauer zwischen sechs Jahren und zwei Monaten und sieben Jahren und drei Monaten in Kauf nehmen muss. Die Voraussetzung aber: Es müsse sich um ein „überprüfbares Geständnis mit glaubhaften Angaben“ handeln, so der Vorsitzende Richter Christian Liebhart. Ob es nun aufgrund der Widersprüche dabei bleibt, ist offen.

Weitere Informationen zum Prozess folgen.

