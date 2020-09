12:00 Uhr

Wie Diakoniestation und Seniorenzentrum Ältere betreuen

Plus Seit 30 Jahren betreut die Diakoniestation Patienten zu Hause, seit 20 Jahren kümmert sich das Seniorenzentrum um alte Menschen. Die Zusammenarbeit soll noch enger werden.

Cornelia Jelkic erinnert sich noch gut an ihre Bewerbung, an die ersten Tage, an die ersten harten Momente. Heute vor 20 Jahren hat das Seniorenzentrum der Diakonie in Nersingen eröffnet, Jelkic ist seit dem ersten Tag als Pflegehelferin dabei. Dabei hatte sich die Mutter zweier Kinder eigentlich als Servicekraft in der damals neuen Einrichtung beworben: Essen servieren, Betten machen. Bei der Diakonie hatte man einen anderen Plan, erinnert sich Jelkic heute: „Nein, wir stellen Sie als Pflegehelferin ein. Seitdem bin ich hängen geblieben“, sagt sie und lacht.

Cornelia Jelkic arbeitet seit der Eröffnung als Pflegehelferin im Seniorenzentrum Nersingen. Bild: Horst Hörger

Das Diakonische Werk Neu-Ulm bietet in Nersingen nicht nur stationäre Versorgung im Seniorenzentrum an. Die dortig ansässige Diakoniestation hat bereits vor 30 Jahren damit begonnen, ältere Menschen in Nersingen und Steinheim zu Hause zu betreuen. Heute sagt Stefan Kather, Einrichtungs- und Pflegedienstleiter des Seniorenzentrums: „Wir wollen ein Gesamtpaket anbieten. Von der Beratung über ambulante Hilfe zuhause bis zur stationären Betreuung.“

Nersingen: Jubiläum bei Diakoniestation und Seniorenzentrum

Am 15. Februar 1990 nahm die Diakoniestation Nersingen-Steinheim den Betrieb auf. „Der Bedarf war einfach da“, sagt Susanne Scheid, die dort seit rund einem Jahr Pflegedienstleiterin ist. Zehn Jahre nach dem Start schloss sich die Nersinger Einrichtung mit der Diakoniestation Senden zusammen. In der Stadt an der Iller gibt es eine Außenstation, der Großteil der 120 Patienten lebt in Nersingen oder im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim. 20 Pflegekräfte und drei Hauswirtschaftskräfte kümmern sich um sie. Weil inzwischen nicht mehr nach Leistungen, sondern nach Zeit abgerechnet wird, tun die Mitarbeiterinnen der Diakoniestation einfach genau das, was sich ihre Patienten wünschen. Früher war festgelegt, wie viele Minuten beispielsweise eine Teilkörperwäsche dauern darf. Heute tritt auch mal ein Gespräch an deren Stelle, wenn das den Kunden wichtiger ist. Überhaupt, berichtet Scheid, sei vieles anders und vieles besser geworden. Die Pflegedienstleiterin erinnert sich daran, wie sie auf Knien vor Ehebetten arbeitete. Heute gibt es auf Rezept höhenverstellbare Betten für Zuhause.

Stefan Kather leitet das 40 Betten fassende Seniorenzentrum an der Weißenhorner Straße. Bild: Horst Hörger

Trotzdem: Improvisation gehört zum Geschäft, das Scheid nicht aufgeben will. Aller Büroaufgaben zum Trotz kümmert sie sich selbst um Patienten. „Ich mache das leidenschaftlich“, sagt sie. Stefan Kather, Scheids Kollege im Seniorenzentrum, findet das beeindruckend: „Ich könnte es nicht“, gibt er zu. In einer stationären Einrichtung könne man auf alles zurückgreifen. Im ambulanten Dienst gebe es immer wieder Überraschungen.

Diakonie Neu-Ulm will Tagespflege in Nersingen aufbauen

Mit der stationären Einrichtung, dem 40 Betten zählenden Seniorenzentrum, baute die Diakonie Neu-Ulm ihr Angebot in Nersingen zum 1.September 2000 aus. Zeitweise gab es dort neben den regulären und zwei Kurzzeitplätzen auch zehn Tagespflegeplätze. Letztere kann die Diakonie nicht mehr anbieten, das liegt am Bedarf für stationäre Pflegeplätze und den gesetzlichen Vorgaben für Räume. Das Diakonische Werk ist aber auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück, um eine neue Tagespflege aufzubauen.

Pflegehelferin Cornelia Jelkic weiß noch, wie der Aufbau des Seniorenzentrums vor 20 Jahren lief und wie die Bewohner einzogen. Sie erinnert sich auch an die Herausforderungen: „Ich hatte keine Erfahrung mit Bettlägerigen – und auch nicht mit Sterbenden.“ Das änderte sich: „Ich musste zwei Stunden lang einem Sterbenden die Hand halten. Da habe ich gemerkt: Du kannst es. Es ist eigentlich toll, jemanden zu begleiten.“ Heute bietet das Seniorenzentrum auch eine Hospizbegleitung an.

Corona veränderte die Arbeit der Pflegekräfte in Nersingen

Beide Nersinger Einrichtungen wollen stärker zusammenarbeiten als bisher. Die Auszubildenden, die am 1. September ihre Lehre beginnen, haben erstmals einen Vertrag mit dem Seniorenzentrum und der Diakoniestation abgeschlossen – früher absolvierten sie nur ein Praktikum beim ambulanten Dienst. Die Leiter Stefan Kather und Susanne Scheid wollen sich häufiger absprechen, davon sollen auch die Patienten profitieren. Etwa, wenn ein Wechsel aus der ambulanten in die stationäre Betreuung bevorsteht.

Betreuung, weil die Diakonie mehr leistet als Pflege. Im Seniorenzentrum kümmern sich haupt- und ehrenamtliche Kräfte um ein umfangreiches Freizeitangebot, das auch auf die Wünsche der Bewohner eingeht. Zum Beispiel, wenn sich eine Hundertjährige am Kochabend eine Pizza wünscht.

Die geplante Feier im doppelten Jubiläumsjahr fällt aus, wegen Corona. Es soll einen neuen Termin geben, vielleicht im kommenden Sommer. „Olympia holen sie ja auch nach“, sagt Stefan Kather. Corona hat auch anderweitig Spuren hinterlassen. Bei der Diakoniestation hatten manche Patienten Angst, durch den Besuchsdienst infiziert zu werden. Andere fürchteten, nicht mehr besucht zu werden. „Wir haben viele Gespräche geführt“, berichtet Susanne Scheid. Weil der Diakonieverein Steinheim-Nersingen Geld für zusätzliche Besuchsstunden bereitstellt, konnte sich das Personal mehr Zeit lassen. Zeit vor allem für Unterhaltungen. Im Seniorenzentrum sprangen andere ein: Die Diakonie verzichtete auf Kurzarbeit und spannte ihre Mitarbeiter während des Betretungsverbots für Seniorenheime im Seniorenzentrum ein. Als Angehörige draußen bleiben mussten, kamen die Beschäftigten als Ersatzbesuch vorbei.

