vor 36 Min.

Wie Kinder richtig fernsehen

Erziehungsexperte gibt Eltern Tipps, worauf sie bei der Auswahl der Sendungen achten sollten

Eine gemütliche Auszeit vor dem Fernseher, das gehört heute schon für die meisten Schulkinder zum Alltag. Und schon auf kleine Kinder üben die bewegten Bilder eine große Faszination aus. Doch nicht alles, was über die Mattscheibe flimmert, ist für Kinder auch geeignet, wie Rainer Kehm, Leiter der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Neu-Ulm und Illertissen der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) erklärt.

Vor allem bei Erwachsenen-Filmen wie Krimis ist Vorsicht geboten. Beim Tatort zum Beispiel sollten Kinder auf keinen Fall dabeisitzen, rät Kehm. „Ich würde den Tatort ab dem 16. Lebensjahr empfehlen, weil Kinder vor diesem Alter die Bilder noch nicht verstehen. Das heißt, sie schauen die Bilder an, aber können sie emotional nicht verarbeiten.“ Deswegen müssten die jüngeren Familienmitglieder aber nicht zwangsläufig auf einen spannenden Filmabend verzichten. „Es gibt ja viele Filme, die ähnlich sind, zum Beispiel ‚Die drei Fragezeichen’, die man gemeinsam mit den Kindern anschauen kann“, so der Erziehungsberater.

Schwieriger werde es, wenn der Fernseher als Nebenbei-Unterhaltung – zum Beispiel beim Abendessen – läuft. Denn auch Nachrichten im Vorabendprogramm können auf Kinder verstörend wirken und sie emotional überfordern. „Grundsätzlich sind Kinder ja schon sehr wissbegierig. Wenn sie Nachrichten anschauen sollen oder wollen, empfehle ich die Kinder-Nachrichten“, erklärt Kehm und fügt hinzu: „Die sind übrigens sehr gut erklärend, dass sogar wir Erwachsenen da viel mitnehmen können.“ Die Nachrichtensendungen im normalen Programm würde er Kinder nicht mitschauen lassen. Auch hier gelte: „Kinder sehen Bilder über Krieg und Gewalt, die sie nicht wirklich verarbeiten können.“

Generell sollten Kinder altersgerechte Kindersendungen und -kanäle anschauen – und nicht einfach beim Erwachsenenprogramm oder bei Sendungen älterer Geschwister dabei sitzen. Eltern sollten ihre Kinder auch beim Medienkonsum begleiten, also „sie nicht selbst in den Fernseher schauen zu lassen, sondern dabeizusitzen und mitzukriegen, was schauen sie sich an“, rät Kehm.

Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung bietet professionelle Hilfe, wenn Eltern bei dem Thema Medienerziehung nicht mehr weiterwissen. (az)

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der KJF in Neu-Ulm ist erreichbar unter der Telefon- nummer 0731/76050, die Außenstelle in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/901810.