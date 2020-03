Wie die Corona-Krise die Region in Atem hält

Plus Mittlerweile hat das Landratsamt den dritten Infektionsfall im Kreis bestätigt. Auch in Ulm werden es immer mehr. Das Virus beeinflusst sogar die Kommunalwahl und führt dazu, dass die Feuerwehren nicht mehr üben. Immer mehr Veranstaltungen fallen aus.

Das war zu erwarten: Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt zu. Das Landratsamt Neu-Ulm hat nun den dritten Fall bestätigt. Nähere Angaben dazu machte eine Sprecherin der Kreisbehörde zunächst nicht. Die beiden vergangene Woche bekannt gewordenen Fälle standen in engem Zusammenhang mit einer Gruppe von Ulmer Skifahrern, die ihren Urlaub in Südtirol verbracht hatten. Diesmal gebe es keine Verbindung. Näheres war bei Redaktionsschluss nicht bekannt.

Corona-Entwarnung in Bellenberg

Entwarnung gab das Landratsamt im Fall einer Erzieherin in Bellenberg, sie ist nicht erkrankt, das Testergebnis fiel negativ aus. Damit kann der Kindergarten „Haus des Kindes – Guter Hirte“ wieder geöffnet werden. Wegen begründeter Verdachtsfälle bleiben noch fünf Schulklassen des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen sowie jeweils eine Schulklasse der Realschule und des Gymnasiums in Weißenhorn zu Hause. Hier stehen die Testergebnisse noch aus. Im Laufe des Nachmittags wurden weitere Verdachtsfälle gemeldet. So befanden sich fünf Schulklassen der FOS/BOS Neu-Ulm auf Klassenfahrt im Elsass. Das wird neuerdings zu den Risikogebieten gezählt. Ein weiterer begründeter Verdachtsfall liegt bei einer Schülerin des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums vor, einer Reisrückkehrerin aus Südtirol. Ihre Klasse soll bis zum Vorliegen des Testergebnisses daheim bleiben. Aufgrund eines begründeten Verdachtsfalls zum Coronavirus muss auch eine Klasse der Grundschule Wullenstetten ebenfalls zu Hause bleiben, meldete das Landratsamt am frühem Mittwochabend.

Mittlerweile gibt es in Ulm und im Alb-Donau-Kreis elf bestätigte Fälle von Personen, die am Coronavirus erkrankt sind; fünf im Stadtkreis und sechs im Landkreis. In nahezu allen Fällen handelt es sich um Urlaubsrückkehrer aus Südtirol.

Das Coronavirus beeinflusst auch die Kommunalwahl

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise tauchte auch immer wieder die Frage auf, wie sich das auf die Kommunalwahl am kommenden Sonntag auswirken könnte. Dazu teilt das Landratsamt mit: Die Wahllokale werden wie üblich geöffnet sein. Dennoch solle auf Hygiene geachtet werden, etwa beim Händewaschen. Darüber hinaus empfiehlt Dr. Martin Küfer, Leiter des Gesundheitsamtes, eigene Stifte zum Ankreuzen mit in die Wahlkabine zu nehmen, falls man die bereitliegenden Kugelschreiber nicht benutzen möchte. Wer wegen der Infektionsgefahr nicht zum Wählen gehen, aber dennoch seine Stimmen abgeben will, der kann noch bis Freitag, 13. März, um 15 Uhr Briefwahlunterlagen bei seiner Gemeindeverwaltung anfordern. Damit die abgegebenen Stimmen gültig sind, müssen die ausgefüllten Wahlzettel bis spätestens Sonntag um 18 Uhr im Rathaus des Wohnortes eingegangen sein.

Höchste Hygiene im Wahllokal

Die Gemeindeverwaltung Nersingen zum Beispiel hat ganz konkrete Pläne für die Kommunalwahl. Bürgermeister Erich Winkler betonte in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: „Ich halte von Panikmache auch relativ wenig, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Bürger und Wahlhelfer hatten sich bereits nach konkreten Maßnahmen erkundigt. Diese erläuterte Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki. So werden die Stifte, mit denen die Bürger ihre Kreuze machen können, nach jedem Wähler gereinigt, auch Desinfektionsmittel soll in den Wahlräumen bereitstehen. Die Wahlvorsteher werden die Flächen zudem immer wieder säubern. Die Hygienemaßnahmen gehen noch weiter, denn Wahlräume werden auch in Kindergärten und Schulen eingerichtet. „Reinigungskräfte werden die Flächen mit speziellen Mitteln reinigen, um jegliches Risiko auszuschließen“, so Sniatecki.

Einmalhandschuhe im Wahllokal

Die Stadt Neu-Ulm legt in allen Wahllokalen Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe aus. „Die kann man benutzen, muss es aber nicht“, sagte Ralf Mager, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Personal, Organisation und Bürgerdienste. Ob wegen Corona Bürger am Wahlsonntag vorsichtshalber daheim bleiben, könne man jetzt noch nicht vorhersagen. Fest steht: Die Zahl der Briefwahlanträge liegt in Neu-Ulm bereits jetzt bei fast 10000. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren waren es 7441.

Auch wenn das angekündigte Verbot von Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern in Baden-Württemberg noch nicht schriftlich vorliegt, machte Ulms OB Gunter Czisch am Mittwoch klar, dass Ulm genauso rigoros vorgehen werde wie Neu-Ulm. „Es gibt keine Tricksereien.“ Das erste Opfer dieser noch nicht ausformulierten Regelung dürfte Reinhold Messner sein: Der Bergsteiger aus Südtirol sollte am Samstag im ausverkauften Ulmer Congress Centrum auftreten. Das Fassungsvermögen: 1500 Plätze. Auch der „Circus Krone“ wird von Donnerstag, 2. April, bis Ostermontag, 13. April, nicht in Ulm auftreten dürfen. Es sei denn, der Zirkus verkauft pro Vorstellung nur 999 Tickets. Das Zelt fasst aber 4500 Besucher.

Feuerwehren sollen wegen Coronavirus nicht mehr üben

Das Auftreten des Coronavirus wirkt sich auch auf die Arbeit der Feuerwehren aus: Kreisbrandrat Bernhard Schmidt hat am Dienstagabend eine Dienstanweisung an alle Feuerwehren des Landkreises Neu-Ulm beziehungsweise eine Empfehlung an die Städte, Märkte und Gemeinden herausgegeben. Demnach werden sämtliche Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge auf Landkreisebene bis einschließlich 19. April abgesagt. Alle Lehrgänge und die Frühjahrsschulung werden, je nachdem wie sich die Lage entwickelt, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, so Schmidt. Der Einsatzbetrieb werde selbstverständlich in vollem Umfang gewährleistet.

Mitglieder der Kreisbrandinspektion – dazu zählen Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister und Fachberater – dürfen bis einschließlich 19. April an keinen Dienstversammlungen, größeren Übungen und vergleichbaren Veranstaltungen teilnehmen. Doch diese Versammlungen könnten ohnehin ebenfalls verschoben werden. Der Kreisbrandrat empfiehlt, alle Dienstversammlungen, größere Übungen und vergleichbare Veranstaltungen zu verschieben.

Kein Fischmarkt in Senden

Weiterhin werden landauf, landab Veranstaltungen gestrichen. So hat der Gewerbeverband Senden den verkaufsoffenen Sonntag am 22. März ebenso abgesagt wie den Josefsmarkt und den Hamburger Fischmarkt vom 20. bis 22. März. Der Gewerbeverband schreibt dazu: „Wir bedauern diese Absage, sind aber der Meinung, dass die Gesundheit über allem steht.“

