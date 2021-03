vor 34 Min.

Wie die Orte im Kreis Neu-Ulm zu ihren Namen kamen

Plus Ein Online-Projekt schaut auf die Geschichte der Ortsnamen in Bayern, der Kreis Neu-Ulm ist dabei. Der Dialekt hat dabei gerade heute eine besondere Bedeutung.

Von Ralph Manhalter

Im Osterbachtal liegt ein Ort, dessen Geländeform der Giebelseite eines Gebäudes vergleichbar ist. Nichts anderes soll nämlich das mittelhochdeutische Wort "schieze" bedeuten, worauf sich im Laufe der Jahrhunderte die heutige Bezeichnung "Schießen" entwickelt hat. So zumindest erklärt Wolf-Armin von Reitzenstein die Namensherkunft.

Seit Kurzem ist auch der Landkreis Neu-Ulm in ein digitales Ortsnamenprojekt integriert, welches unter Bezugnahme auf den obigen Namenskundlers nicht nur Ursprung und Deutung der Namen vermittelt, sondern auch so manchen Einheimischen zu Wort kommen lässt. Der Initiator des Projekts, Professor Ferdinand Kramer von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte, sieht gerade in der mundartlichen Aussprache eines Ortsnamens "große Relevanz bei der Bestimmung von individueller und kollektiver Identität sowie für die Orientierung der Menschen im Raum." Hinzu kommt, dass gerade in urban-verdichteten Gebieten die ursprünglich dialektale Bezeichnung allmählich verloren geht.

Dialekt-Namen von Neu-Ulm und Illertissen sind noch geläufig

In dieser Hinsicht steht unser Raum allerdings noch recht gut da, sind mundartliche Bezeichnungen wie "Nei-Ulm" für die Kreisstadt, sowie "Dissa" für Illertissen noch allgemein geläufig. Da der Landkreis ausnahmslos zum ostschwäbischen Sprachgebiet gezählt wird, markiert auch keine scharfe Mundartgrenze den Übergang zu einem anderen Dialekt. Nuancen sind freilich erkennbar, nicht selten unterscheiden sich die Namen alltäglicher Gegenstände und Ausdrücke gar von Ort zu Ort. So mäht man im Landkreisnorden das grüne Gras, während im Süden der Rasentraktor das Grääs bearbeitet. Ähnlich sieht es bei der Verneinung "nicht" aus: "Ed" oder "ned" im Altkreis Neu-Ulm, "it" in den Illertisser Kreisgrenzen aus der Zeit vor 1972.

Jedoch verschwimmen die mundartlichen Ausdrücke zunehmend, was vor allem der Mobilität und den überregionalen Medien geschuldet ist. In vielen Schulen war Dialekt jahrelang unerwünscht. Zuzüge aus der Stadt oder anderen Gegenden Deutschlands trugen ihren Teil dazu bei. Umso mehr ist das ehrgeizige Projekt der Münchner Wissenschaftler zu würdigen, welches erstmals in digitaler Form gesprochene Ortsnamen dokumentiert und so der Nachwelt zur Verfügung stellt.

Woher stammen die Ortsnamen im Kreis Neu-Ulm?

Die Dialektsprecherinnen- und sprecher sind entweder im betreffenden Ort selbst oder in der Nachbarschaft beheimatet. Einmal wird der Ortsname alleine betont, dann in Verbindung mit einer Ortspräposition. "Auf Berg nauf" sagt ein älterer Herr aus Senden, wenn er meint, er sei nach Illerberg gegangen. Wie viele der heutigen Einwohner des heutigen Vöhringer Stadtteils möchten sich noch an diese Bezeichnung erinnern?

Dass die Bedeutung vieler Ortsnamen letztendlich doch vor allem auf Vermutung basiert, zeigt sich an der Erklärung von Reitzensteins für die Herkunft von Fahlheim. Folgt man dem Namenskundler, so soll ein fallendes Wasser der Pate für die Niederlassung gewesen sein. In der lokalen Forschung sieht man hingegen in den Walchen, also einer romanischen Bevölkerung, den Ursprung des Ortsnamens. Auch hier hilft wiederum der mundartliche Ausruck, Fahla.

Viele Ortsnamen enden auf -hofen, -hausen, -ingen oder -heim

Auffällig sind die zahlreichen au -hofen und -hausen endenden Namen von Orten im Roth, Biber- und Osterbachtal. Entlang den großen Verkehrsachsen an Iller und Donau herrschen dagegen die älteren ingen-Orte vor. Aus nahezu der selben Zeit stammen die Ansiedlungen, welche mit der Silbe -heim enden. Wir sprechen bei beiden Letzteren von einer Besiedlung im Rahmen der alemannischen Landnahme und der fränkischen Oberhoheit, also 650 bis 800 nach Christus.

Ergänzt wird die digitale Präsentation durch einen Begleitband mit zusätzlichen Erläuterungen. Abrufbar ist das online-Projekt unter http://www.geschichte-bayerns.de/ortsnamen/Neu-Ulm/Neu-Ulm/bbq1y

Lesen Sie auch:

Themen folgen