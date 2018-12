Wie die Sanierung der Holzheimer Kirche vorankommt

Plus Die Holzheimer Kirche bekommt wieder einen Mittelgang – dank einer günstigen Entwicklung der Kosten. Die Gottesdienste an den Feiertagen finden noch in der Turnhalle statt, aber die Glocken läuten auch an Weihnachten.

In der Pfarrkirche St. Peter und Paul soll es künftig wieder einen Mittelgang geben. Die aktuelle Kostenentwicklung bei der Sanierung des Gotteshauses ermöglicht Verantwortlichen in der Pfarrei zufolge jetzt auch die Realisierung einiger Sonderwünsche, unter anderem einen teilweisen Rückbau der vor rund vier Jahrzehnten gewählten Blockbestuhlung.

„Bei den Ausgaben bewegen wir uns bisher absolut im Rahmen des Budgets“, sagt Kirchenpfleger Rudi Veitz. Zusätzliche Sicherheit bei der Finanzplanung vermittle die Tatsache, dass die großen Gewerke des auf 1,3 Millionen Euro veranschlagten Projekts bereits vergeben seien. Einige sind ein halbes Jahr nach dem Beginn der Arbeiten sogar schon weitgehend abgeschlossen, die Instandsetzung des Dachstuhls etwa.

„Die Schäden hier waren zwar größer als zunächst angenommen“, berichtet Veitz, aber damit sei aufgrund einschlägiger Erfahrungen durchaus gerechnet worden. Ebenfalls eingehalten worden ist bislang der Zeitplan. Demnach soll die ambitionierte Maßnahme im dritten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen sein. „Am 13. Oktober erwarten wir den Weihbischof zur 500-Jahr-Feier der Kirche“, sagt der Kirchenpfleger, der in dieser Funktion auch als Koordinator zwischen Pfarrei, Diözese und dem Pfaffenhofener Architekten Hermann Spiegler fungiert.

Aktuell wird das Dach des Turms neu eingedeckt

Aktuell sind anspruchsvolle Arbeiten innen wie außen im Gange. So wird derzeit das Dach des 32 Meter hohen Turmes neu eingedeckt. Im Kirchenschiff restauriert der Holzheimer Experte Hans Riggenmann mit großer Akribie das Deckengemälde aus der Barockzeit. Über Jahrhunderte hinweg war es unter einer Holzdecke verborgen, beim Umbau in den 1980er-Jahren zwar freigelegt, aber postwendend wieder übermalt worden. „Gott sei Dank ist das mit Wasser relativ leicht wieder abzuwaschen“, wie Veitz erleichtert erfahren hat. „Ein absoluter Glücksfall“ sei überdies, „dass wir mit unserem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Riggenmann einen ausgewiesenen Fachmann am Ort haben“.

An vielen Entscheidungen beteiligt ist übrigens nach wie vor das Landesamt für Denkmalpflege. Nicht nur, weil das Ensemble in der Dorfmitte insgesamt unter Denkmalschutz steht. „Auch viele Details sind zu beachten“, so Rudi Veitz. Zum Beispiel, dass die Kirche auf den Fundamenten eines viel älteren Sakralbaus aus romanischer Zeit steht. Reste davon sind noch heute an der Nordseite sichtbar.

Die laufende Sanierung wird diesen Bereich nicht tangieren. Den Innenraum jedoch soll künftig nicht nur das freigelegte Deckengemälde prägen. Mit der Entscheidung für einen neuerlichen Mittelgang habe man einem vielfach geäußerten Wunsch der Pfarreimitglieder Rechnung getragen, erklärt Veitz. Allerdings soll das Gestühl im Gegensatz zu früher seitlich zugänglich bleiben. „Damit verlieren wir 40 Plätze, aber das ist zu verkraften.“

Bürger haben viel gespendet für die Sanierung der Kirche

Gleiches gelte für die rund 30 000 Euro, auf die der Umbau veranschlagt sei. Er müsse von der Pfarrei selbst finanziert werden, ebenso wie einige Zusatzwünsche bei liturgischen und anderen Elementen, im Innen- und Außenbereich gleichermaßen. Eine Neugestaltung des Kirchhofes etwa, im südlichen Teil vor allem. Darüber und über ein neues Beleuchtungskonzept samt Tonanlage soll sukzessive entschieden werden. Zu den jüngsten Schritten ermutigt hat die Verantwortlichen offenbar neben der planmäßigen Kostenentwicklung auch das derzeitige Spendenaufkommen, das Veitz auf rund 44 000 Euro beziffert.

Der immensen Kosten wegen verworfen worden ist gleichwohl ein Austausch des Glockenstuhls. Ein Experte für Kirchengeläut hatte vorgeschlagen, die vorhandene Konstruktion aus Stahlträgern durch ein Eichengebälk zu ersetzen, um das Klangvolumen der vier Glocken besser auszuschöpfen. Das wäre jedoch vor allem in den Kosten spürbar geworden.

Vielmehr sollen nun nur die Stahlträger samt ihrer Auflagen saniert werden. Die Funktion des Geläuts jedenfalls ist für die nächste Zeit gesichert, auch an Weihnachten. Und für die Gottesdienste an den Feiertagen freuen sich nicht nur Pfarrer Rimmel und der Kirchenpfleger über eine inzwischen als perfekt gesehene Ausweichlösung: Sie werden in die TSV-Turnhalle verlegt.