00:33 Uhr

Wie ein Kind die Nazi-Zeit erlebte

Autor stellt Buch in der Musikschule vor

Von Dagmar Hub

Er beginne spät, fast schon zu spät, ein frühes Kapitel seines Lebens aufzuarbeiten, schreibt Wolfgang Finkbeiner. Der 1928 in Ulm geborene Sendener stellt am heutigen Freitag um 19 Uhr im Joachim-Keller-Saal der Neu-Ulmer Musikschule sein Buch „Betrogene und missbrauchte Jugend zur Zeit des Dritten Reiches – Jugendorganisationen im Raum Ulm/ Neu-Ulm“ vor. Um die nationalsozialistischen Jugendorganisationen Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel Jungvolk und Jungmädel geht es im Buch – und das jeweils im Raum Ulm/Neu-Ulm. Das Buch ist im Münsinger Wiedemann-Verlag erschienen.

Als er Ostern 1935 – gerade sieben Jahre alt geworden – in Neu-Ulm in die nach dem SA-Sturmführer Horst Wessel benannte Schule kam, erlebte er die Aufmärsche, die Fackelzüge und Fahnenmeere des Nationalsozialismus bewusst mit. Er wurde – wie nahezu alle Kinder jener Zeit – Mitglied des Jungvolkes und der HJ. Dass sich die Erzieher seiner Kindheit immer wieder widersprachen und dass die Erwachsenen „politisierten“, wenn sie lautstark sprachen, habe er schon als Kind gespürt, berichtet Finkbeiner. Sein Vater habe bis kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges an den Endsieg geglaubt. Kaum einer seiner Lehrer habe nicht nationalsozialistischen Organisationen angehört.

Wolfgang Finkbeiner nennt im Buch Namen, beschreibt Details, die lokalisierbar sind. Und er erinnert sich an Unterrichtsstunden wie jene, als sein Lehrer nach der Reichstagswahl vom 29. März 1936 die Schüler ein Quadrat von zehn Zentimeter Seitenlänge, unterteilt in hundert kleine Quadrate, zeichnen ließ. „99 der kleinen Quadrate sollten wir rot ausmalen und eines schwarz, um das Ergebnis der Wahl deutlich sichtbar für jeden darzustellen, denn mit 99 Prozent Ja-Stimmen wurde bei dieser Wahl Hitlers Politik gebilligt.“ Eine ganz andere Situation beschreibt der 90-Jährige aus seiner Erinnerung an die Zeit an der Ulmer Kepler-Oberschule, wo manche Lehrkräfte aus ihrer Ablehnung des Regimes wenig Hehl machten.

Finkbeiner erinnert sich daran, dass die „Dienste“ der Hitlerjungen oft genau zur Zeit der sonntäglichen Kirchgänge angesetzt waren und man so den Gottesdienst nicht mehr besuchen konnte. Detailliert schildert der Autor im schwarz-weiß bebilderten Band beispielsweise Vorläufer-Jugendorganisationen, auf denen die Hitlerjugend aufbaute, er beschreibt die Örtlichkeiten dieser NS-Jugendorganisationen in Neu-Ulm und die fremdbestimmten Grundsätze der Erziehung im NS-System. Zeitzeugen wie der vor Kurzem verstorbene August Welte schildern im Buch Szenen aus ihrer Erinnerung.

Themen Folgen