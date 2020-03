Wie eine Pfuhler Familie zwei Hunde-Waisen großzieht

Plus Mutter Simba starb in der Tierklinik, jetzt wachsen die Chihuahuas Bambam und Bifi im Haus von Stefanie Raats auf.

Sie leben alle friedlich und fröhlich in der Ulrichstraße in Pfuhl und freuen sich, dass die zwei aufgepäppelten Chihuahua-Welpen putzmunter sind: der Golden Retriever, zwei Katzen, Stefanie Raats, ihr zwölfjähriger Sohn Julian, Lebensgefährte Martin Hofmann und die zwei Freundinnen Kathi und Gabi.

Nicht von ungefähr ist die Freude groß, denn als die Chihuahua-Mama Simba in der Tierklinik am Kaiserschnitt unerwartet starb, blieben Hundebesitzerin Stefanie nur noch zwei winzige Welpen-Waisen. Was tun? Kurz entschlossen hieß es: Wir ziehen die Winzlinge auf. Bambam wog bei der Geburt gerade mal 133 Gramm, Bifi 131 Gramm. Heute sind sie überm Berg, haben schon Zähnlein und wiegen jeweils 1200 und 1150 Gramm.

So klein war Bambam kurz nach seiner Geburt. Bild: Inge Pflüger

In der großen Wohnung ist ein weitläufiger und ausgepolsterter Kinder-Laufstall mit Spielzeugen aufgestellt, den der wertvolle Chihuahua-Nachwuchs als Ruhe-, Spiel- und Schlafstelle nützt, dabei haben die Bewohner immer ein wachsames Auge auf die Kleinen. Zu den liebevollen Bewachern gehört auch der Golden-Retriever-Rüde Amari – der kommt auch bestens mit den beiden Katzen zurecht. „Alle vertragen sich glänzend“, sagt Stefanie Raats, strahlend.

Mutter Simba starb in der Narkose beim Kaiserschnitt

Geboren wurden die zwei Rüden am 30. Dezember. Mutter Simba starb in der Narkose beim Kaiserschnitt. „Wir glauben, die beiden kleinen Rüden haben in der ersten Nacht echt um ihre Mama geweint“, erinnert sich die Familie. Die kleinen Hunde hätten nur geschrien, seien total unruhig gewesen und hätten so traurig geschaut, berichten sie einhellig.

Alle in der Familie halfen beim Aufpäppeln der Welpen mit

Bis vor anderthalb Wochen erhielten die Welpen alle zwölf Stunden Tag und Nacht flüssiges Futter, hinzu kamen noch regelmäßiges Wiegen, Untersuchungen beim Tierarzt und viele Streicheleinheiten. „Wir wechselten uns möglichst gegenseitig ab“, bestätigt die ganze Familie. Schließlich kümmert sich Stefanie nicht nur um Familie und Haushalt, sondern arbeitet auch als Zahnarzthelferin. „Das klappte bestens“, versichert sie. Ihre Chefin habe sich sehr großzügig gezeigt: Die Kleinen durfte sie zur Arbeit mitbringen, um sie dort in einem gesonderten Raum zu versorgen.

Was passiert mit den zwei tierischen Jungs? Die bleiben in der Familie, Julian erhält Bambam und Bifi ist jetzt schon den Freundinnen Kathi und Gabi versprochen. Seit die anfangs noch blinden Welpen Zähne bekommen haben, werden sie nach Absprache mit dem Tierarzt mit speziellem Trockenfutter gefüttert. Zugleich steht ein wichtiger Punkt im Hundeleben an: „Sie werden sozialisiert“, erklärt Stefanie. Die beiden Chihuahua-Welpen müssen an Menschen und andere Tiere gewöhnt werden. Dazu gehören tägliche Spaziergänge und Treffen mit anderen Hundefreunden.

Lesen Sie auch: