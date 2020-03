Wie geht es an der Baustelle Sendener Bahnhof weiter?

Plus Auf Bahnfahrer kommen schwere Zeiten zu: Die Strecke Ulm–Memmingen wird gesperrt. Die Sendener könnten jedoch deutlich länger unter Baustellen leiden – auch wegen der Stadt.

Die Bauarbeiten rund um den Bahnhof schreiten voran – bis Ende 2023 ist der Sendener Halt barrierefrei und große Teile der Gleise auf der Strecke Ulm– Memmingen sind ebenso für die künftig verkehrende Regio-S-Bahn umgebaut. Dafür kommt auf Pendler einiges zu. Die Bahn legt ordentlich vor, die Stadt Senden hingegen hinkt in den Planungen für das neue Umfeld um den Bahnhof hinterher. Ein Überblick.

Wie berichtet, gehen mit den Arbeiten einige Sperrungen einher. Die Illertalbahn wird zwischen Montag, 23. März und Sonntag, 19. April, zwischen Ulm und Vöhringen ihren Betrieb einstellen, davon ist auch das Bähnle nach Weißenhorn betroffen. Die DB-Regio Bayern ersetzt die ausfallenden Züge durch Schienenersatzverkehr in Form von Bussen. Dadurch müssen zahlreiche Abfahrtszeiten angepasst werden. Nach Informationen der Bahn können Reisende sich über die Fahrplantabellen der ausliegenden Bauinfo und unmittelbar vor Reiseantritt online bei der Fahrplanauskunft (www.bahn.de) informieren. Laut Landratsamt Neu-Ulm können Reisegepäck, Faltrollstühle und Kinderwagen im Bus mitgenommen werden – Fahrräder nur, wenn entsprechender Platz verfügbar ist.

Viele Übergänge in Senden und Gerlenhofen dicht

Wegen der Gleisbauarbeiten kommt es in der Zeit zudem zur zeitweiligen Vollsperrung verschiedener Bahnübergänge in Senden und Gerlenhofen. Zudem werden in beiden Orten zeitlich begrenzte Parkverbotszonen eingerichtet. Die Arbeiten finden in Tag- und Nachtschichten statt: An Karfreitag und Karsamstag in Tagschichten, an Ostersonntag und Ostermontag wird nicht gearbeitet. Dies teilt das ausführende Unternehmen mit. Betroffen ist der Bahnübergang Hausener Straße in Gerlenhofen am Freitag und Samstag, 27. und 28. März und am Freitag und Samstag, 3. und 4., bis Dienstag, 7. April sowie die St.-Wolfgang-Straße am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. April sowie vom Dienstag/Mittwoch, 7./8., bis Donnerstag, 16. April.

In Senden ist der Fußgängerüberweg Funkweg von Mittwoch, 25. März, bis Montag, 20. April, gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Parkverbote gibt es bis Montag, 6. April, in Gerlenhofen in der Germanenstraße, Am Bahndamm und Adelheidweg. Am 23. März wird auch der Bahnübergang in Sendens Mitte bis auf wenige kurze Ausnahmen bis 14. November geschlossen bleiben. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen, Fußgänger und Radfahrer kommen über den Übergang in der Bahnhof-/Ortsstraße.

Ende 2023 soll der Sendener Bahnhof barrierefrei sein und ursprünglich war geplant, zeitgleich das neue Umfeld einzuweihen. Doch daraus wird voraussichtlich nichts, denn die Stadt hinkt dem Zeitplan hinterher. Im Sommer 2019 mahnten Fachleute bereits eindringlich, das Bahnhofsumfeld müsse dringend geplant werden. Damals beauftragte der Stadtrat die Verwaltung und das ausführende Planungsbüro, bis Oktober gewünschte Eckpunkte für das Umfeld festzulegen, damit die Büros mit ihren Entwürfen dafür beginnen können. Im April sollten die verschiedenen Ideen zum Bahnhofsumfeld dann von einem Gremium aus Stadt, Landkreis und Regio-S-Bahn bewertet werden.

Die Stadt Senden hinkt hinter dem Zeitplan her

Passiert ist bislang: eher wenig. Bürgermeister Raphael Bögge konnte diese Verschiebung schon bei der von unserer Zeitung veranstalteten Podiumsdiskussion nicht erklären, er argumentierte unter anderem mit fehlenden Verkehrsdaten. Mit demselben Argument antwortete der Bürgermeister bei der jüngsten Stadtratssitzung erneut auf eine Nachfrage von Stadtrat Georg Schneider (SPD). Danach könne man „zeitnah ausschreiben“.

Doch bezüglich des besagten verkehrlichen Gutachtens war bereits im Sommer 2019 beschlossen worden, ein Fachbüro einzuschalten. Die Ausschreibung wäre im Oktober geplant gewesen – und selbst dann wäre das Projekt eine Punktlandung geworden. Die Verwaltung hinkt also bereits jetzt um rund fünf Monate hinterher. Mehrere Fachleute sagen, eine gemeinsame Einweihung von barrierefreiem Bahnhof (geplant durch die Bahn) und Umfeld (geplant durch die Stadt) sehr schwer bis unmöglich wird. Was wiederum heißt, die Sendener müssen noch länger mit einer Baustelle am Bahnhof rechnen.

Bei Fragen zum Schienenersatzverkehr gibt es Infos unter Telefon 089/20355000 oder per Mail unter kundendialog.bayern@deutschebahn.com

